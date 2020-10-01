Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Соперников в турнире получил и донецкий "Шахтер". Он попал в группу B.

Соперники "Шахтера"

Во время жеребьевки "Шахтер" попал в группу B. Соперником "горняков" из первой корзины стал испанский "Реал".

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Не менее сложный соперник выпал "Шахтеру" из третьей корзины – итальянский "Интер". С этой командой дончане играли в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона. Все закончилось более чем печально для украинского клуба – разгромное поражение 0: 5.

Календарь матчей

Матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 20 и 21 октября. Календарь матчей будет известен несколько позже.