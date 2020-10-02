В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Результаты – в обзоре Спорт24.

На групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд из 27 стран. Их разбили на 12 групп.

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Единственным представителем Украины в турнире стала луганская "Заря". Она попала в группу G, где ее соперником будут португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.

Результаты жеребьевки

Группа A

Рома (Италия)

Янг Бойз (Швейцария)

Клуж (Румыния)

ЦСКА (София, Румыния)

Группа B

Арсенал (Англия)

Рапид (Австрия)

Мольде (Норвегия)

Дандолк (Ирландия)

Группа C

Байер (Германия)

Славия (Чехия)

Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)

Ницца (Франция)

Группа D

Бенфика (Португалия)

Стандарт (Бельгия)

Рейнджерс (Шотландия)

Лех (Познань, Польша)

Группа E

ПСВ (Нидерланды)

ПАОК (Греция)

Гранада (Испания)

Омония (Кипр)

Группа F

Наполи (Италия)

Реал Сосьедад (Испания)

АЗ Алкмар (Нидерланды)

Риека (Хорватия)

Группа G

Брага (Португалия)

Лестер (Англия)

АЕК (Греция)

Заря (Украина)

Группа H

Селтик (Шотландия)

Спарта (Чехия)

Милан (Италия)

Лилль (Франция)

Группа I

Вильярреал (Испания)

Карабах (Азербайджан)

Маккаби (Тель-Авив, Израиль)

Сивасспор (Турция)

Группа J

Тоттенхэм (Англия)

Лудогорец (Болгария)

ЛАСК (Австрия)

Антверпен (Бельгия)

Группа K

ЦСКА (Россия)

Динамо (Хорватия)

Фейеноорд (Нидерланды)

Вольфсберг (Австрия)

Группа L

Гент (Бельгия)

Црвена Звезда (Сербия)

Хоффенхайм (Германия)

Слован (Чехия)

Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того как будет учтено расписание матчей всех команд и других участников лиги.

Матчи:

Тур 1: 22 октября

Тур 2: 29 октября

Тур 3: 5 ноября

Тур 4: 26 ноября

Тур 5: 3 декабря

Тур 6: 10 Декабрь