Жеребьевка Лиги Европы: результаты, группы, даты и соперники
В пятницу, 2 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Результаты – в обзоре Спорт24.
На групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд из 27 стран. Их разбили на 12 групп.
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Единственным представителем Украины в турнире стала луганская "Заря". Она попала в группу G, где ее соперником будут португальская "Брага", английский "Лестер" и греческий АЕК.
Результаты жеребьевки
Группа A
Рома (Италия)
Янг Бойз (Швейцария)
Клуж (Румыния)
ЦСКА (София, Румыния)
Группа B
Арсенал (Англия)
Рапид (Австрия)
Мольде (Норвегия)
Дандолк (Ирландия)
Группа C
Байер (Германия)
Славия (Чехия)
Хапоэль (Беэр-Шева, Израиль)
Ницца (Франция)
Группа D
Бенфика (Португалия)
Стандарт (Бельгия)
Рейнджерс (Шотландия)
Лех (Познань, Польша)
Группа E
ПСВ (Нидерланды)
ПАОК (Греция)
Гранада (Испания)
Омония (Кипр)
Группа F
Наполи (Италия)
Реал Сосьедад (Испания)
АЗ Алкмар (Нидерланды)
Риека (Хорватия)
Группа G
Брага (Португалия)
Лестер (Англия)
АЕК (Греция)
Заря (Украина)
Группа H
Селтик (Шотландия)
Спарта (Чехия)
Милан (Италия)
Лилль (Франция)
Группа I
Вильярреал (Испания)
Карабах (Азербайджан)
Маккаби (Тель-Авив, Израиль)
Сивасспор (Турция)
Группа J
Тоттенхэм (Англия)
Лудогорец (Болгария)
ЛАСК (Австрия)
Антверпен (Бельгия)
Группа K
ЦСКА (Россия)
Динамо (Хорватия)
Фейеноорд (Нидерланды)
Вольфсберг (Австрия)
Группа L
Гент (Бельгия)
Црвена Звезда (Сербия)
Хоффенхайм (Германия)
Слован (Чехия)
Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того как будет учтено расписание матчей всех команд и других участников лиги.
Матчи:
Тур 1: 22 октября
Тур 2: 29 октября
Тур 3: 5 ноября
Тур 4: 26 ноября
Тур 5: 3 декабря
Тур 6: 10 Декабрь