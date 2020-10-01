В четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников получили донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Во время жеребьевки традиционно был ряд ограничений. Например, "Шахтер" и "Динамо" не могли играть в один день. Учитывая, что обе команды играют на НСК "Олимпийский" в Киеве, то их разводили и по домашним матчам.

К теме Лига чемпионов 2020/2021: кто вышел в групповой этап

УЕФА и в дальнейшем разводит украинские и российские клубы. Поэтому нам не могли попасть ни "Зенит", ни "Локомотив", ни "Краснодар".

Группа A

Бавария

Атлетико

Зальцбург

Локомотив

Группа B

Реал

Шахтер

Интер

Боруссия (Менхенгладбах)

Группа C

Порту

Манчестер Сити

Олимпиакос

Марсель

Группа D

Ливерпуль

Аякс

Аталанта

Мидтьюлланн

Группа E

Севилья

Челси

Краснодар

Ренн

Группа F

Зенит

Боруссия (Дортмунд)

Лацио

Брюгге

Группа G

Ювентус

Барселона

Динамо

Ференцварош

Группа H

ПСЖ

Манчестер Юнайтед

РБ Лейпциг

Истанбул

Календарь матчей группового турнира

Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того, как будет принято во внимание расписание матчей всех команд и других участников турнира.

Пока же есть только даты матчей:

1 тур

20 – 21 октября 2020

2 тур

27 – 28 октября 2020

3 тур

3 – 4 ноября 2020

4 тур

24 – 25 ноября 2020

5 тур

1 – 2 декабря 2020

6 тур

8 – 9 декабря 2020