Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: результаты, группы, даты и соперники
В четверг, 1 октября, состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Своих соперников получили донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".
Во время жеребьевки традиционно был ряд ограничений. Например, "Шахтер" и "Динамо" не могли играть в один день. Учитывая, что обе команды играют на НСК "Олимпийский" в Киеве, то их разводили и по домашним матчам.
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УЕФА и в дальнейшем разводит украинские и российские клубы. Поэтому нам не могли попасть ни "Зенит", ни "Локомотив", ни "Краснодар".
Группа A
Бавария
Атлетико
Зальцбург
Локомотив
Группа B
Реал
Шахтер
Интер
Боруссия (Менхенгладбах)
Группа C
Порту
Манчестер Сити
Олимпиакос
Марсель
Группа D
Ливерпуль
Аякс
Аталанта
Мидтьюлланн
Группа E
Севилья
Челси
Краснодар
Ренн
Группа F
Зенит
Боруссия (Дортмунд)
Лацио
Брюгге
Группа G
Ювентус
Барселона
Динамо
Ференцварош
Группа H
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг
Истанбул
Календарь матчей группового турнира
Полный календарь группового этапа станет известен в пятницу вечером, 2 октября, после того, как будет принято во внимание расписание матчей всех команд и других участников турнира.
Пока же есть только даты матчей:
1 тур
20 – 21 октября 2020
2 тур
27 – 28 октября 2020
3 тур
3 – 4 ноября 2020
4 тур
24 – 25 ноября 2020
5 тур
1 – 2 декабря 2020
6 тур
8 – 9 декабря 2020