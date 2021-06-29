Результаты матчей Евро-2020

Сборные Испании и Хорватии устроили настоящую голевую феерию на Евро-2020.

На 20-й минуте испанцы пропустили автогол после удара с 45 метров. Сначала гол записали на голкипера Унаи Симона, но впоследствии переписали на Педри. Он же в этом матче установил сразу два достижения.

После этого испанцы трижды забили. И были впереди в матче до 85-й минуты.

На 85-й минуте хорваты сократили отставание, а на 90+2 минуте сравняли счет.

Еще два гола испанцы забили в овертайме с разницей в три минуты.

После этого сборные Франции и Швейцарии почти повторили все то же в своем матче.

Первыми забили швейцарцы. Затем французы сравняли счет и вышли вперед. И были впереди 3:1.

Спаслась сборная Швейцарии благодаря голу на 90-й минуте.

Но в отличие от матча между испанцами и хорватами, в овертайме выявить сильнейшего не удалось. Поэтому все дошло до серии пенальти.

Первые девять ударов обеих команд были точными. А когда очередь дошла до удара Мбаппе, то Зоммер отбил мяч. И вывел Швейцарию в четвертьфинал Евро-2020, отправив Францию ​​домой.

Еще одно отличие – швейцарцы не реализовали пенальти при счете 1:0 в свою пользу на 55-й минуте. Уже на 57-й минуте Бензема сравнял счет, а на 59-й минуте вывел французов вперед.

Флешмоб от Зеленского

Владимир Зеленский поддержал сборную Украины по футболу, которая во вторник, 29 июня сразится со Швецией за выход в 1/4 финала Евро-2020. Зеленский обратился к футболистам в формате видеозаписи. Он рассказал, что во время матча вместе со сборной будет петь украинский гимн и кричать после каждого острого момента.

Зеленский призвал украинцев записывать видеообращение к сборной Украины по футболу и выражать слова поддержки. Хэштеги флешмоба: #завтра_на_полі_їх_буде_не_11, #завтра_нас_буде_40_мільйонів

Шевченко о матче со Швецией

Перед матчем против Швеции главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел традиционную пресс-конференцию.

Победы украинских стрелков

Украинец Сергей Кулиш стал победителем в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений (дистанция 50 м).

Николай Мильчев и Ирина Маловичко борются за серебро в соревнованиях смешанных команд в стендовой стрельбе в дисциплине скит.

Особый фанат сборной

У нашей команды есть свой особый фанат, который стал символом победы украинцев в игре со шведами в 2012 году. Речь идет о Тимуре, который упорно радовался голу Шевченко в ворота шведов.

Кулач – в Динамо

Лучший бомбардир предыдущего сезона УПЛ Владислав Кулач (15 забитых голов) покинул полтавскую Ворсклу. И с киевским Динамо отправился на сбор. Хотя контракт с ним еще не подписан.