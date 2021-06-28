Педри стал самым молодым игроком, который выходил в стартовом составе своей сборной в матче плей-офф чемпионата Европы. 28 июня 2021 года в день матча против сборной Хорватии футболисту исполнилось 18 лет и 215 дней.

Педри побил рекорд англичанина Уэйна Руни. На Евро-2004 Руни вышел на матч против Португалии в возрасте 18 лет и 244 дня

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В матче против Хорватии Педри отметился автоголом. Он неудачно отдал пас на голкипера Унаи Симона, который неуклюже пытался его остановить. Взамен мяч пролетел ему над ногой и залетел в угол ворот. Сначала в УЕФА этот гол записали на Симона, но впоследствии переписали на Педри. Поэтому именно полузащитник стал автором самого дальнего автогола в истории чемпионатов Европы – около 45 метров.

Видео автогола Педри на Евро-2020



Отметим, что 45,44 метра – это дистанция, с которой форвард Патрик Шик забил гол на Евро-2020 в ворота сборной Шотландии. И это рекордное расстояние для чемпионатов Европы с 1980 года – с тех пор, как ведется такая статистика. Никто не забивал с более дальнего расстояния.