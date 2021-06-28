Хорватия – Испания 3:5

Голы: Педри, 20 (авт), Оршич, 86, Пашалич, 90+2 – Сарабия, 38, Аспиликуэта, 57, Ф. Торрес, 77, Мората, 100, Оярсабаль, 103

Сборные Хорватии и Испании играли между собой на групповых этапах двух предыдущих чемпионатов Европы. В 2012 году победили испанцы, а в 2016 – хорваты.

В матчах Лиги наций между этими командами в 2018 году, испанцы унизили хорватов, разгромив их 6:0. В то время хорваты были вице-чемпионами мира. Правда в матче в Хорватии "клетчатые" взяли реванш, победив 3:2. Но от вылета из элитного дивизиона это их не спасло.

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Испания в матче против Хорватии сыграла в свой любимый футбол – тотальный контроль мяча. Хорваты же играли вторым номером в надежде на контратаки. Поэтому именно испанцы могли первыми открыть счет. Коке получил пас в штрафную, но оказавшись перед Ливаковичем, попал именно в него.

На это хорваты ответили голом. Но им даже не пришлось пробивать по воротам. Педри неудачно отдал пас назад на голкипера, а Унаи Симон не менее неуклюже пытался его принять. Мяч пролетел у него над ногой и влетел в ворота. Сначала в УЕФА это записали как автогол голкипера, но потом все-таки переписали на Педри.

Испанцы долго отходили от такого удара. И под конец первого тайма сумели "вернуться в игру". И сравнять счет. Затяжная атака закончилась несколькими ударами по воротам. И только с ударом Сарабия Ливакович не справился.

Во втором тайме сборная Испании сумела выйти вперед в счете. Голом отметился Аспиликуэта после навеса Феррана Торреса. Здесь стоит отметить, что ошибся в защите Гвардиола, дам возможность пробить сопернику.

Правда впоследствии Гвардиола мог сравнять счет. Но Симон справился с его коварным ударом в угол ворот.

На 77-й минуте испанцы отличились в третий раз. Защитник Пау Торрес отдал разрезной пас на Феррана Торреса, и нападающий без проблем разобрался с голкипером и забил.

Когда казалось, что испанцы уверенно доведут матч до победы, хорваты забили. При этом для определения гола пришлось применять технику. Ведь после удара Оршича мяч еще в воздухе вынесли из ворот. И только оповещение арбитру подтвердило, что мяч полностью пересек линию ворот. Поэтому он засчитал гол.

К основному времени арбитр добавил шесть минут. И когда шла вторая компенсированная минута, Оршич отдал навес в штрафную, а Пашалич головой отправил мяч в ворота. Счет стал 3:3. Поэтому командам пришлось играть экстра-таймы.

И именно Оршич мог снова вывести хорватов вперед в этом матче. Этот гол мог быть похож на тот, который игрок забил в этом матче, но на этот раз Симон спас свою команду.

А после этого испанцы дважды забили. И первым это сделал Мората. Форварда немало критиковали на этом турнире за то, что он не реализует свои моменты. Но на этот раз он прекрасно забил после паса Дани Ольмо.

Через три минуты Дани Ольмо уже ассистировал Микеле Оярсабалю, когда тот забивал пятый гол сборной Испании.

Во втором экстра-тайме хорваты могли сократить отставание, но Симон спас после удара Будумира. А на последней минуте Дани Ольмо попал в штангу.

Испания побеждает и выходит в четвертьфинал Евро-2020. Там она сыграет против победителя пары Франция – Швейцария.