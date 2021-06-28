Заявка Динамо на сборы
Главный тренер Динамо Мирча Луческу взял с собой в Швейцарию 29 футболистов. Следует отметить появление бывшего нападающего Ворсклы Владислава Кулача и футболиста Колоса Дениса Антюха.
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- Вратари: Бойко, Игнатенко, Кучерук, Моргун
- Защитники: Сирота, Скорко, Сидклей, Дубинчак, Биловар, Вивчаренко, Шабанов, Кравченко
- Полузащитники: Буяльский, Гармаш, де Пена, Шепелев, Леднев, Вербич, Андриевский, Цитаишвили, Бражко, В. Волошин, Коробенко, Н. Волошин, Антюх
- Нападающие: Супряга, Родригес, Ванат, Кулач
- Кулач решил кардинально изменить свою карьеру и не продлил контракт с Ворсклой. В составе полтавской команды в сезоне-2020/2021 сыграл 22 матча, в которых наколотил 15 голов. Такая результативность нападающего позволила ему стать лучшим бомбардиром УПЛ.
На первом тренировочном сборе киевляне проведут четыре контрольных спарринга. Сборы завершатся 7 июля.
Календарь матчей Динамо (время киевское)
- 1 июля. 20:00. Динамо – Базель (Швейцария)
- 3 июля. 16:00. Динамо – Лозанна (Швейцария)
- 5 июля. Имя соперника будет объявлено позже
- 7 июля. 17:00. Динамо – Люцерн (Швейцария)