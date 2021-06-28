Легендарный фанат Евро-2012

Все хорошо помнят феноменальный матч Украина – Швеция на Евро-2012. Поединок не только запомнился дублем Андрея Шевченко, но и юным фанатом, который стал настоящим символом чемпионата Европы.

Стоит внимания Пока у нас есть шанс, то мы будем работать, – Шевченко о предстоящей игре со Швецией

Трибуны стадиона НСК "Олимпийский" были заполнены. Но в объективы фотокамер попал юный болельщик сборной Украины Тимур. Мальчик не сдерживал эмоций во время празднования гола капитана Украины Шевченко.

Видео с Тимуром мгновенно разлетелось по информационному пространству и набрало миллионы просмотров. Юный украинец стал символом целого турнира.

Видео эмоций Тимура после гола Шевченко

Прошло уже 9 лет. Теперь Украина снова встретится со Швецией, но уже на Евро-2020. Шевченко уже давно не игрок, а тренер сборной. А парень сильно повзрослел. Тимур надел счастливую футболку, в которой Шевченко принес победу Украине в 2012 году со счетом 2:1.

Верит в победу команды Шевченко

Юноша рассказал, что с теплотой в сердце вспоминает тот матч. Не планирует Тимур пропускать и поединок 1/8 финала Евро-2020. Однако из-за карантинных ограничений парень будет болеть за Украину на расстоянии.

Это будет интересное противостояние. Даже не смотря на то, что в составе Швеции не будет играть ее главная звезда Златан Ибрагимович. Швеция – серьезный соперник для Украины. Однако я верю на все 100%, что украинская сборная пройдет шведов,

– сказал Тимур.

Парень пообещал, что если команда Шевченко выйдет в финал чемпионата Европы, то сделает все от себя возможное, чтобы попасть на стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится 29 июня в 22:00 в Глазго (Шотландия).

Интервью Тимура – символа Евро-2012: видео