Игра, которая запомнилась на всю жизнь
Главный тренер сборной Украины вспомнил матч против Швеции, который состоялся на чемпионате Европы-2012. В той игре на НСК "Олимпийский" в Киеве Андрей Шевченко оформил дубль и принес победу украинской команде со счетом 2:1.
Примечательно Пока у нас есть шанс, то мы будем работать, – Шевченко о предстоящей игре со Швецией
Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы,
– сказал Шевченко.
Украина в пятый раз выйдет на одно поле против шведов. Шевченко может снова нанести поражение сопернику, но уже в статусе главного тренера украинской сборной. До этого матча в активе нашей команды 2 победы, лишь однажды победу праздновали шведы. Еще одна встреча завершилась мировой.
- Перед поединком Шевченко заверил, что команда решительно настроена реабилитироваться в глазах болельщиков после провального матча с Австрией, который завершился поражением 0:1.
- К сожалению, тренерский штаб сборной дальше не сможет рассчитывать на вингера Александр Зубкова. Футболист залечивает травму. Расположение "сине-желтых" из-за травмы уже покинул центральный защитник Денис Попов.