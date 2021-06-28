Игра, которая запомнилась на всю жизнь

Главный тренер сборной Украины вспомнил матч против Швеции, который состоялся на чемпионате Европы-2012. В той игре на НСК "Олимпийский" в Киеве Андрей Шевченко оформил дубль и принес победу украинской команде со счетом 2:1.

Примечательно Пока у нас есть шанс, то мы будем работать, – Шевченко о предстоящей игре со Швецией

Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы,

– сказал Шевченко.

Украина в пятый раз выйдет на одно поле против шведов. Шевченко может снова нанести поражение сопернику, но уже в статусе главного тренера украинской сборной. До этого матча в активе нашей команды 2 победы, лишь однажды победу праздновали шведы. Еще одна встреча завершилась мировой.

Перед поединком Шевченко заверил, что команда решительно настроена реабилитироваться в глазах болельщиков после провального матча с Австрией, который завершился поражением 0:1.

К сожалению, тренерский штаб сборной дальше не сможет рассчитывать на вингера Александр Зубкова. Футболист залечивает травму. Расположение "сине-желтых" из-за травмы уже покинул центральный защитник Денис Попов.

Матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина состоится во вторник, 29 июня, в Глазго (Шотландия). Старт встречи в 22:00. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал, где сыграет против победителя поединка Англия – Германия.