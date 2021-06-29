Франция – Швейцария 3: 3 (по пен. 4:5)
Голы: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферович, 15, 82, Гавранович, 90 + 1
Нереализованный пенальти: Родригес, 55 (Швейцария)
Стоит внимания Испания в безумном матче с 8 голами вышла в четвертьфинал Евро-2020: видео
- Франция с первого места группы F вышла в плей-офф Евро-2020. Команда Дидье Дешама опередила Португалию, Германию и Венгрию в группе "смерти".
- Швейцарцы вышли в 1/8 финала из числа четырех лучших сборных, занявших в своих группах третьи места.
- Сборные последний раз выходили на одно футбольное поле на Евро-2016. Тогда тот матч завершился "сухой" мировой 0:0.
Уже в начале встречи лучше всего на втором этаже после розыгрыша углового сыграл защитник Франции Варан. Но удар у футболиста Реала совсем не удался. Команда Дидье Дешама очень активно начала матч, постоянно держа в напряжении швейцарских футболистов.
Как гром среди ясного неба
Однако забили гости. Цубер показал свою технику, выполнил отличную передачу в штрафную соперника, где Сеферович ударом головой шокировал Льориса – 0:1. Изменение тактики Дидье Дешамом не сработало.
Спаситель Бензема
В начале второго тайма гости упустили убойный момент. После прострела Эмболо сразу два футболиста Швейцарии промахнулись по мячу.
Нереализованный пенальти: видео
На 57-й минуте Мбаппе отдал фантастическую разрезную передачу, адресатом которой стал Бензема. Нападающий оказался перед голкипером и с близкого расстояния прошил сетку ворот – 1:1.
Видео гола Бензема
Уже через две минуты французы перевернули ход игры с ног на голову. Бензема снова красавец. После удара Гризманна первым на мяче от Карим и ударом головой вывел Францию вперед – 2: 1.
Видео второго гола Бензема
Нельзя сказать, что такое давление Франции создало море проблем Швейцарии. Гости не сложили руки, а продолжали навязывать свою игру.
На 75-й минуте Погба увеличил преимущество хозяев. Полузащитник Манчестер Юнайтед решился на удар с дальнего расстояния и не прогадал. Мяч по невероятной траектории влетел в девятку ворот Зоммера – 3:1.
Видео гола Погба
Камбэк Швейцарии
Уже через семь минут Сеферович побежал навстречу остроумной навесной передаче, которую исполнил Мбабу и с легкостью переиграл голкипера – 3:2.
Второе взятие ворот от Швейцарии: видео
Швейцарцы самоотверженно бросились спасать поединок. Они даже сравняли цифры на табло, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Гаврановича. Такое желание не могло не быть вознаграждено. В добавленное арбитром время гости сравняли счет благодаря удару все того же Гаврановича – 3:3.
Равный счет: видео
Уже в последние секунды основного времени Коман мощным ударом пробил в каркас ворот – перекладина спасла швейцарцев.
Безумное действо в 1/8 финала
Павар не использовал великолепный момент во второй раз вывести свою сборную вперед. Отличную игру на линии продемонстрировал Зоммер и в роскошном прыжке парировал удар. В дополнительные овертаймы были футбольные качели в исполнении обеих команд.
Первая 15-минутка прошла без голов. Все ближе становились сборные до первой серии послематчевых пенальти на Евро-2020. Второй дополнительный тайм Франция и Швейцария начали очень осторожно. У сборных не было права на ошибку. Слишком большая цена ошибки была в последней 15-минутке.
Мбаппе откликнулся на разрезную передачу, избежал офсайда. Но "10-ка" французов снова ошиблась. Команды решили победителя по серии 11-метровых ударов.
Футбольная лотерея
Гавранович и Погба мощными ударами под перекладину реализовали свои 11-метровые удары. Команды шли нога в ногу не только в основное и дополнительное время, но и в серии пенальти – 3:3. Хотя направление удара Тюрама голкипер Швейцарии угадал. Льорис тоже дотянулся до мяча после выстрела Варгаса, но не сумел встать на пути гола – 4:4.
Мбаппе первым промахнулся с отметки. Швейцария – в 1/4 финала Евро-2020.