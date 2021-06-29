Франция – Швейцария 3: 3 (по пен. 4:5)

Голы: Бензема, 57, 59, Погба, 75 – Сеферович, 15, 82, Гавранович, 90 + 1

Нереализованный пенальти: Родригес, 55 (Швейцария)

Стоит внимания Испания в безумном матче с 8 голами вышла в четвертьфинал Евро-2020: видео

Франция с первого места группы F вышла в плей-офф Евро-2020. Команда Дидье Дешама опередила Португалию, Германию и Венгрию в группе "смерти".

Швейцарцы вышли в 1/8 финала из числа четырех лучших сборных, занявших в своих группах третьи места.

Сборные последний раз выходили на одно футбольное поле на Евро-2016. Тогда тот матч завершился "сухой" мировой 0:0.

Уже в начале встречи лучше всего на втором этаже после розыгрыша углового сыграл защитник Франции Варан. Но удар у футболиста Реала совсем не удался. Команда Дидье Дешама очень активно начала матч, постоянно держа в напряжении швейцарских футболистов.

Как гром среди ясного неба

Однако забили гости. Цубер показал свою технику, выполнил отличную передачу в штрафную соперника, где Сеферович ударом головой шокировал Льориса – 0:1. Изменение тактики Дидье Дешамом не сработало.

Спаситель Бензема

В начале второго тайма гости упустили убойный момент. После прострела Эмболо сразу два футболиста Швейцарии промахнулись по мячу.

На 55 – й минуте Швейцария могла забить второй раз – пенальти. К отметке подошел Родригес, но переиграть Льориса не удалось. Французский голкипер продемонстрировал свое мастерство и угадал направление удара. Этот момент стал ключевым во встрече.

Нереализованный пенальти: видео

На 57-й минуте Мбаппе отдал фантастическую разрезную передачу, адресатом которой стал Бензема. Нападающий оказался перед голкипером и с близкого расстояния прошил сетку ворот – 1:1.

Видео гола Бензема

Уже через две минуты французы перевернули ход игры с ног на голову. Бензема снова красавец. После удара Гризманна первым на мяче от Карим и ударом головой вывел Францию вперед – 2: 1.

Видео второго гола Бензема

Нельзя сказать, что такое давление Франции создало море проблем Швейцарии. Гости не сложили руки, а продолжали навязывать свою игру.

На 75-й минуте Погба увеличил преимущество хозяев. Полузащитник Манчестер Юнайтед решился на удар с дальнего расстояния и не прогадал. Мяч по невероятной траектории влетел в девятку ворот Зоммера – 3:1.

Видео гола Погба

Камбэк Швейцарии

Уже через семь минут Сеферович побежал навстречу остроумной навесной передаче, которую исполнил Мбабу и с легкостью переиграл голкипера – 3:2.

Второе взятие ворот от Швейцарии: видео

Швейцарцы самоотверженно бросились спасать поединок. Они даже сравняли цифры на табло, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у Гаврановича. Такое желание не могло не быть вознаграждено. В добавленное арбитром время гости сравняли счет благодаря удару все того же Гаврановича – 3:3.

Равный счет: видео

Уже в последние секунды основного времени Коман мощным ударом пробил в каркас ворот – перекладина спасла швейцарцев.

Безумное действо в 1/8 финала

Павар не использовал великолепный момент во второй раз вывести свою сборную вперед. Отличную игру на линии продемонстрировал Зоммер и в роскошном прыжке парировал удар. В дополнительные овертаймы были футбольные качели в исполнении обеих команд.

Первая 15-минутка прошла без голов. Все ближе становились сборные до первой серии послематчевых пенальти на Евро-2020. Второй дополнительный тайм Франция и Швейцария начали очень осторожно. У сборных не было права на ошибку. Слишком большая цена ошибки была в последней 15-минутке.

Мбаппе откликнулся на разрезную передачу, избежал офсайда. Но "10-ка" французов снова ошиблась. Команды решили победителя по серии 11-метровых ударов.

Футбольная лотерея

Гавранович и Погба мощными ударами под перекладину реализовали свои 11-метровые удары. Команды шли нога в ногу не только в основное и дополнительное время, но и в серии пенальти – 3:3. Хотя направление удара Тюрама голкипер Швейцарии угадал. Льорис тоже дотянулся до мяча после выстрела Варгаса, но не сумел встать на пути гола – 4:4.

Мбаппе первым промахнулся с отметки. Швейцария – в 1/4 финала Евро-2020.

Швейцария в четвертьфинале сыграет против Испании. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.