Победа Ломаченко

Василий Ломаченко вернулся в ринг победой над Масайоши Накатани. Бой продолжался девять раундов.

В начале боя в Ломаченко был рассечение на голове, отчего его лицо залило кровью.

В пятом раунде Накатани впервые оказался в нокдауне. А в девятом раунде, после очередного падения японца, арбитр решил остановить бой. Ломаченко победил техническим нокаутом.

Дания и Италия вышли в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Дании стала первым четвертьфиналистом Евро-2020. В субботу, 26 июня, датчане победили сборную Уэльса благодаря дублю Дольберга и голам Мехле и Брейтуэйта.

Сразу за ней дальше прошла Италия. Лишь в дополнительное итальянцы победили Австрию (2:1). Открыл счет Федерико Кьеза, который на пятачке разобрался с защитником и отправил мяч в сетку ворот. Впоследствии отличился Маттео Пессина. Казалось, победа в кармане, однако австрийцы смогли перехватить инициативу и отквитать один гол. Саша Калайджич нырнул рыбкой и после подачи углового сократил счет до минимума.

Диана Варинская завоевала "золото" Кубка мира по спортивной гимнастике

Сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала еще три медали во второй день финалов этапа Кубка мира в Дохе. Награды получили 20-летняя Диана Варинская, а также Игорь Радивилов и Петр Пахнюк.

Диана Варинская завоевала "золото" в упражнении на бревне (13.200), Анастасия Бачинская стала 7-й (11.900). 20-летняя гимнастка выполнила программу со сложностью 5.4, однако по исполнению украинка показала лучший результат.

Интересно. Диана Варинская – единственная украинская спортсменка, которая выигрывала медали на всех четырех этапах Кубка мира. Перед "золотом" в Досе она выиграла четыре серебряные награды – разновысокие брусья (Варна), упражнения на бревне и вольные упражнения (Каир), упражнения на бревне (Осиек).

Массовое падение велосипедистов на "Тур де Франс"

В субботу, 26 июня, стартовала одна из крупнейших велогонок – "Тур де Франс". И уже на первом этапе не обошлось без несчастного случая.

Грандиозный завал из велосипедистов произошло на первом этапе Брест-Ландерно, когда до финиша оставалось 45 километров (общая протяженность первого этапа – 197,8 километра).

Один из болельщиков с плакатом опрометчиво приблизился к трассе. Группа велосипедистов, которая ехала, не смогла избежать столкновения. Первым столкнулся и упал немец Тони Мартин. А за ним начали падать и другие велосипедисты.