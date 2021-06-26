Уэльс – Дания 0:4

Голы: Дольберг, 27, 48, Мехле, 88, Брейтвейт, 90 + 4

Удаление: Уилсон, 90 (Уэльс)

Дания и Уэльс вышли в плей-офф как команды, занявшие вторые места в своих группах.

Дания вышла в плей-офф, проиграв два первых матча на групповом этапе. Но в третьем матче разгромили россиян и вышли в 1/8 финала.

Накануне матча расположение сборной Дании посетил Кристиан Эриксен, который перенес операцию на сердце.

Как это было Дания забила первый гол плей-офф Евро-2020: видео безумного удара Дольберга в ворота Уэльса

Сборная Уэльса лучше начала игру, почти сразу создав голевой момент. Гарет Бэйл вышел на ударную позицию и мощно пробил. Но мяч пролетел в считанных сантиметрах от штанги.

Датчане выдержали стартовый натиск соперников, после чего перевели игру в середину поля. В то время валлийцы сумели семь раз пробить по воротам соперника. Но в плоскость летел только один из них. У датчан точных ударов не было. До середины первого тайма.

Именно когда прошла половина первого тайма, датчанам удалось открыть счет. Дамсгорд получил разрезной пас, развернул вокруг себя соперников, после чего отдал пас на Дольберга. Нападающий сделал несколько шагов к штрафной, после чего мощно пробил. Уорд не сумел дотянуться до мяча.

Пропущенный гол озадачил сборную Уэльса. А датчане бросились забивать еще. Но в первом тайме этого сделать не удалось. Один раз Дольберг попал в штангу.

Зато второй тайм начался с еще одного гола в ворота сборной Уэльса. Быстрая атака закончилась тем, что Уильямс выбил мяч из штрафной, но точно на ногу Дольберга. Форвард такой возможностью воспользовался сполна.

Такой счет матча вполне устраивал датчан. Зато сборной Уэльса мало что удавалось впереди. Поэтому датчане были ближе к тому, чтобы в третий раз забить, чем валлийцы к тому, чтобы сократить отставание. При этом в конце матча датчане трижды пробивали по воротам за одну атаку. Но штанга спасла Уэльс.

И все же третий гол таки влетел. Мехле в штрафной эффектно обыграл соперника и пробил в верхний угол ворот.

Закончилась игра для Уэльса удалением – Уилсон грубо сбил Мехле, за что получил прямую красную карточку.

Уже в компенсированное арбитром время Брейтвейт забил гол. Было подозрение на офсайд. Но после долгой паузы и помощи VAR арбитр все же его засчитал.

Дания разгромно побеждает и выходит в четвертьфинал Евро-2020. Там она сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.