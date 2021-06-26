Диана Варинская завоевала "золото" в упражнении на бревне (13.200), Анастасия Бачинская стала 7-й (11.900).

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20-летняя гимнастка выполнила программу со сложностью 5.4, однако за выполнением украинка показала лучший результат.

В финале вольных упражнений Бачинская могла завоевать бронзовую награду. Однако потеряла ее из-за ошибки: во время выполнения программы она заступила за пределы одеяла, за что украинку оштрафовали на 0.300 балла – 12.600.

Интересно. Диана Варинская – единственная украинская спортсменка, которая выигрывала медали на всех четырех этапах Кубка мира. Перед "золотом" в Дохе она выиграла четыре серебряные награды: разновысокие брусья (Варна), упражнения на бревне и вольные упражнения (Каир), упражнения на бревне (Осиек).

Результаты мужчин

Игорь Радивилов в опорном прыжке набрал 14.774 и стал вторым.

На параллельных брусьях Петр Пахнюк также выиграл серебро. Он набрал 15.000 баллов.