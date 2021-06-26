Диана Варинская завоевала "золото" в упражнении на бревне (13.200), Анастасия Бачинская стала 7-й (11.900).
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20-летняя гимнастка выполнила программу со сложностью 5.4, однако за выполнением украинка показала лучший результат.
В финале вольных упражнений Бачинская могла завоевать бронзовую награду. Однако потеряла ее из-за ошибки: во время выполнения программы она заступила за пределы одеяла, за что украинку оштрафовали на 0.300 балла – 12.600.
Результаты мужчин
Игорь Радивилов в опорном прыжке набрал 14.774 и стал вторым.
На параллельных брусьях Петр Пахнюк также выиграл серебро. Он набрал 15.000 баллов.