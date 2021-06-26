Грандиозный завал из велосипедистов произошел на первом этапе Брест – Ландерно, когда до финиша оставалось 45 километров (общая протяженность первого этапа – 197,8 километра).

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Один из болельщиков с плакатом опрометчиво приблизился к трассе. Группа велосипедистов, которая ехала, не смогла избежать столкновения. Первым столкнулся и упал немец Тони Мартин. А за ним начали падать и другие велосипедисты.

Но больше всего пострадали словенец Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma, которые одними из первых попали в завал.

Всем пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь и гонка возобновилась.