Грандиозный завал из велосипедистов произошел на первом этапе Брест – Ландерно, когда до финиша оставалось 45 километров (общая протяженность первого этапа – 197,8 километра).
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Один из болельщиков с плакатом опрометчиво приблизился к трассе. Группа велосипедистов, которая ехала, не смогла избежать столкновения. Первым столкнулся и упал немец Тони Мартин. А за ним начали падать и другие велосипедисты.
Но больше всего пострадали словенец Примож Роглич и бельгиец Ваут Ван Арт из команды Jumbo-Visma, которые одними из первых попали в завал.
Всем пострадавшим оперативно была оказана медицинская помощь и гонка возобновилась.
- "Тур де Франс" стартовал 26 июня в городе Брест.
- Это 108-й по счету "Тур де Франс".
- Запланировано проведение 21 этапа: восемь спринтерских этапов на равнине, пять среднегорных, шесть горных, три этапа с высотными финишами и две гонки с раздельным стартом. В целом велосипедисты должны преодолеть 3,5 тысячи километров по дорогам Франции и Андорры.
- Финиш – 18 июля в Париже.
- Действующий чемпион – словенец Тадей Погачар.