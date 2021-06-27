Уже в первом раунде боя произошел довольно неприятный инцидент. Оба боксеров столкнулись головами. После этого удара в Ломаченко был рассечение на голове, с которого начала литься кровь. Она залила ему лицо.

Подробнее Ломаченко добыл эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут

Но команде украинца удалось быстро остановить кровотечение после первого раунда. Поэтому в дальнейшем крови на лицо Ломаченко не было.

Сам бой закончился более чем уверенной победой Ломаченко в девятом раунде. После того как Накатани в очередной раз оказался в нокдауне, судья решил остановить бой. Ломаченко победил техническим нокаутом.