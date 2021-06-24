Украина вышла в плей-офф Евро-2020, сенсационное поражение Свитолиной: новости спорта 23 июня

В среду, 23 июня, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте от Спорт24.

Сборная Украины вышла в 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в 1/8 финала чемпионата Европы. Украинская сборная "пролезла" в плей-офф Евро-2020 как одна из лучших команд, которая заняла третье место.

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Выходу украинской сборной в плей-офф поспособствовали соперники из других групп. В частности, Украине помогло поражение России в матче с Данией (4:1) и победа Бельгии в игре с Финляндией (2:0).

Окончательно участие сборной Украины в 1/8 финала гарантировали результаты матчей группы E, которые состоялись 23 июня. Сборная Испании разгромила Словакию, а Швеция одолела Польшу. Благодаря этим результатам Украина сохранила место среди четырех лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Свитолина сенсационно вылетела из турнира WTA в Истборне

Украинская сборная в 1/8 финала, вероятно, сыграет с победителем группы E.

Элина Свитолина не смогла преодолеть стадию 1/8 финала травяного турнира в Истборне. Украинская теннисистка 23 июня уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Поединок продолжался более полутора часов. Свитолина впервые в карьере проиграла Рыбакиной.

Тренер Динамо возглавил новичка УПЛ Черноморец

Одесский Черноморец объявил, что новым тренером клуба стал Юрий Мороз. До этого он возглавлял молодежную команду Динамо.

Вместе с Юрием Морозом, в Черноморец с Динамо перебрались и два помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые до этого работали с молодежной и юношеской командами киевлян.

Что известно о Юрии Морозе

Юрий Мороз родился 8 августа 1970 года в городе Смела (Черкасская область).

Выступал на позиции защитника. Играл за такие команды: СКА (Киев), Динамо (Киев), Верес (Ровно), Хапоэль (Кфар-Сава), Бней Иегуда (Тель-Авив), Маккаби (Яффа) (все три – Израиль), Алания (Владикавказ), Торпедо-ЗИЛ (Москва), Локомотив (Нижний Новгород) (все – Россия), Закарпатье (Ужгород), Ворскла (Полтава).

Сыграл по одному матчу в олимпийской сборной СССР и национальной сборной Украины.

Заслуженный тренер Украины. Тренировал сборные Украины U-17, U-18 и U-19. С 2014 года работал тренером в Динамо, возглавлял команды U-19 и U-21.

Под руководством Мороза молодежный состав динамовского клуба дважды становился чемпионом турнира U-21, в том числе и в сезоне 2020/2021.

Галатасарай контактировал с Ярмоленко

Турецкий Галатасарай продолжает работать над трансфером Андрея Ярмоленко. Вест Хэм готов отпустить футболиста бесплатно. Турецкий гранд уже связывался с украинским футболистом относительно будущего перехода.

Стамбульский гранд интересуется украинцем уже в течение длительного времени. Ранее была информация, что Галатасарай планирует приобрести Ярмоленко на место Фегули, который не впечатлил руководство команды.