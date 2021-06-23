Швеция – Польша 3:2

Голы: Форсберг, 2, 59, Клаэссон – Левандовский, 61, 84

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Интерес Украины

На Евро-2020 Швеция сыграла вничью с Испанией (0:0) и победила Словакию (1:0), благодаря чему возглавляла группу E с четырьмя очками. Швеция пробилась в плей-офф до игры с поляками.

Польша на групповом этапе проиграла словакам (1:2) и сыграла вничью с Испанией (1:1). До игры со шведами поляки шли четвертыми и могли гарантировать себе плей-офф только в случае победы.

От этого матча зависела судьба Украины, которая сохраняла шансы на плей-офф. Украинцам требовалось, чтобы поляки не выиграли, а в параллельной игре Испания победила Словакию.

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Быстрый гол Швеции

Уже на второй минуте игры Швеция неожиданно открыла счет. Эмиль Форсберг продавил польских защитников и пробил в дальний угол мимо Войцеха Щенсны!

Видео гола Форсберга

На 17 минуте Польша была близка, чтобы сравнять счет. Опасность возле ворот шведов возникла после подачи с углового. Левандовский выиграл верховую дуэль и дважды отправил мяч в перекладину.

Польша давила на протяжении всего тайма и несмотря на отсутствие острых моментов оборона шведов скрипела. В компенсированное время Ольсен спас своих партнеров после мощного удара Зелинского.

Сразу после перерыва Зелинский во второй раз заставил Ольсена демонстрировать чудеса реакции. Голкипер отразил коварный удар из-за пределов штрафной. Свой момент наконец имели и шведы. Куайсон воспользовался ошибкой поляков и пробил из пределов штрафной. На этот раз Щенсны выручил партнеров.

На 52 минуте вратаря Швеции дальним ударом в нижний угол побеспокоил Крыховяк. Голкипер шведов потянул мяч!

Голевая перестрелка

Терпеливые шведы нашли свой второй шанс на 59 минуте. Деян Кулусевски протянул мяч к штрафной поляков и отдал передачу на Форсберга. Эмиль элегантно пробил в угол – 2:0!

Видео второго гола Форсберга

Но уже через две минуты шведы получили мяч в свои ворота. Роберт Левандовский классно открылся и получил пас на ход. Роберт вошел в штрафную и забил гол красивым обводным ударом в "девятку" – 2:1!

Видео гола Левандовского

Чем ближе был конец матча, тем больше нервничали футболисты Польши. Шведские футболисты делали все, чтобы отвести игру от своей половины поля, однако поляки были настойчивыми.

Поляки воплотили свое преимущество на 84 минуте. Левандовский грамотно сыграл в штрафной и переиграл Ольсена. На спасение у поляков было около 10 минут.

Видео второго гола Левандовского

На 89 минуте Левандовский едва не забил третий гол. Роберт навесил в направлении ворот и мяч едва не упал в нижний угол. К счастью, Ольсен отбил мяч.

Развязка в компенсированное время

Компенсированные 5 минут были очень нервными, но именно Швеция забила третий гол. Клаэссон отличился великолепным голом из пределов штрафной!