Стамбульский гранд интересуется украинцем в течение длительного времени. Там планируют приобрести Ярмоленко на место Фегули, который разочаровывает своими результатами болельщиков и руководство клуба.
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Однако пока в Галатасарае не спешат переводить переговоры о трансфере в активную фазу. Ситуация может измениться после выборов президента 19 июня – после этого внесут кандидатуру главного тренера.
Уход Ярмоленко из Вест Хэма
- Ранее появилась информация, что английский Вест Хэм хочет отправить Андрея Ярмоленко в московский Спартак.
- Агент футболиста Вадим Шаблий мгновенно отреагировал на это сообщение и заявил, что такой вариант даже не обсуждается.