Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Збірна України з футболу вперше в історії вийшла в 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Українська збірна "пролізла" у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих команд, що посіла третє місце.

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Виходу української збірної у плей-офф посприяли суперники з інших груп. Зокрема, Україні допомогла поразка Росії в матчі з Данією (4:1) та перемогла Бельгії у грі з Фінляндією (2:0).

Остаточно участь збірної України в 1/8 фіналу гарантували результати матчів групи E, які відбулися 23 червня. Збірна Іспанії розгромила Словаччину, а Швеція здолала Польщу. Завдяки цим результатам Україна зберегла місце серед чотирьох найкращих команд, що посіли треті місця у своїх групах.

Українська збірна в 1/8 фіналу, ймовірно, зіграє з переможцем групи E.

Світоліна сенсаційно вилетіла з турніру WTA в Істборні

Еліна Світоліна не змогла подолати стадію 1/8 фіналу трав'яного турніру в Істборні. Українська тенісистка 23 червня поступилася представниці Казахстану Єлені Рибакіній.

Поєдинок тривав понад півтори години. Світоліна вперше в кар'єрі програла Рибакіній.

Тренер Динамо очолив новачка УПЛ Чорноморець

Одеський Чорноморець оголосив, що новим тренером клубу став Юрій Мороз. До цього він очолював молодіжну команду Динамо.

Разом з Юрієм Морозом, до Чорноморця з Динамо перебралися і два помічники – Сергій Шматоваленко та Андрій Анненков, які до цього працювали з молодіжною та юнацькою командами киян.

Що відомо про Юрія Мороза

Юрій Мороз народився 8 серпня 1970 року в місті Сміла (Черкаська область).

Виступав на позиції захисника.Грав за такі команди: СКА (Київ), Динамо (Київ), Верес (Рівне), Хапоель (Кфар-Сава), Бней Ієгуда (Тель-Авів), Маккабі (Яффа) (всі три – Ізраїль), Аланія (Владикавказ), Торпедо-ЗІЛ (Москва), Локомотив (Нижній Новгород) (всі – Росія), Закарпаття (Ужгород), Ворскла (Полтава).

Зіграв по одному матчу в олімпійській збірній СРСР та національній збірній України.

Заслужений тренер України.Тренував збірні України U- 17, U-18 та U-19.З 2014 року працював тренером в Динамо, очолював команди U-19 та U-21.

Під керівництвом Мороза молодіжний склад динамівського клубу двічі ставав чемпіоном турніру U-21, в тому числі й у сезоні 2020/2021.

Галатасарай контактував з Ярмоленком

Турецький Галатасарай продовжує працювати над трансфером Андрія Ярмоленка. Вест Хем готовий відпустити футболіста безкоштовно.Турецький гранд вже зв'язувався із українським футболістом щодо майбутнього переходу.

Стамбульський гранд цікавиться українцем вже протягом тривалого часу. Раніше була інформація, що Галатасарай планує придбати Ярмоленка на місце Фегулі, який не вразив керівництво команди.