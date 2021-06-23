Первая часть интервью Уличные драки – хорошая вещь, которая заставляет задуматься, – лучший каратист Украины Станислав Горуна

– Известно, что за вашими плечами уже довольно солидный стаж адвокатской деятельности.

– Работал адвокатом восемь лет, до 2018-го. Пока не понял, что на уровне Львова большего достичь уже не смогу. Времени, чтобы понять, как функционирует та сфера, было достаточно. Начал терять к адвокатской деятельности интерес. Примерно в это время мы узнали, что карате впервые войдет в олимпийскую программу. Проанализировал график мероприятий, чтобы отобраться на Игры, пропускать нельзя и понял, что адвокатурой заниматься просто не успею.

Можно сказать, что на спорт я переключился очень своевременно. Хотя со временем начал понимать, что одного карате мне мало и начал искать для себя другие занятия, начал вместе с друзьями заниматься бизнесом. В сфере торговли. Попробовали разные форматы и за эти четыре года выбрали самый оптимальный. Вообще, я такой человек, который бы не смог успокоиться, занимаясь чем-то другом.

– Популярным вы стали не столько благодаря победам, сколько за счет умения правильно себя подать. Как следствие, каратист Горуна появлялся в тех коммерческих проектах, за которые не повезло зацепиться даже многим успешным представителям олимпийского спорта. До того как все процессы остановила пандемия, вы могли похвастаться тем, что благодаря рекламе и премиальным по крайней мере свои занятия спортом способны оплатить самостоятельно, без вмешательства государства и профильной Федерации?

– Вряд ли, потому стабильных рекламных контрактов в нашей стране никто не заключает, рынок спортивного маркетинга у нас находится на стадии зарождения. В рекламе у нас снимаются только атлеты, которые обладают большой харизмой, могут постоянно светиться на телевидении или собрали десятки тысяч подписчиков в соцсетях. Последние, кстати, интересуют потенциальных рекламодателей даже больше, чем те, кто титулованный, но непубличный.

– Из-за пандемии немало рекламодателей отказались от ведения обычной деятельности. Вам какие-то рекламные заработки сохранить удалось?

– С 2014 года и до сих пор остаюсь украинским представителем шведской компании Budo-Nord, которая выпускает оборудование для различных видов единоборств. Также держим контакт с "Моршинской". Остальные сделки отпали учитывая сложные условия для ведения бизнеса. В этом направлении потеряны почти два года. Варианты с рекламой медленно восстанавливаются только сейчас.



Станислав Горуна

– Известно, что в имиджевых продвижении вам помогает бывший баскетболист киевского "Будивельника" и сборной Украины Юрий Шаповалов.

– Юра – уникальный человек. Он один из немногих, кто активно продвигает рынок спортивного маркетинга в Украине. Я ему очень благодарен. С помощью Шаповалова я подписывал контракты с "Моршинской" и букмекерской конторой "Пари-Матч". Находясь в спортивной сфере, у Юрия есть прямой контакт с представителями различных видов бизнеса и он не идет туда, а затягивает те сферы в спорт. Таким образом Шаповалов помогает реализовать себя и заработать благодаря спорту многим нашим атлетам.

При этом все мы понимаем, что рынок спортивного маркетинга заработает с полными оборотами только при условии, что на законодательном уровне будут закреплены льготы для тех бизнесменов, которые вкладывают деньги в спорт. Все мы понимаем, что самостоятельно и в полном объеме государство поддерживать всех спортсменов не способно. Поэтому надо делегировать эти функции бизнеса. Да, как делается в цивилизованных странах.

Никогда не понимал хайпа вокруг "Карпат"

– В последнее время ведутся дискуссии о внесении поправок в закон о меценатстве в спорте.

– Признаюсь, в детали не вчитывался. Поскольку не влияю на процедуру принятия закона, не вижу смысла вникать в суть законопроектов. Понятно, что пока дойдет до голосования, поправок еще будет внесено немало. Я прочитаю готовый закон, чтобы понять, какие возможности передо мной он открывает.

– Первую попытку на том пути, чтобы оказаться ближе к принятию законов, вы уже сделали.

– Предложение войти в его политическую силу "Самопоміч" мне сделал лично мэр Львова Андрей Садовый. Было приятно, что люди такого уровня хотят видеть в своей команде представителей спорта. Поэтому и согласился. Баллотировался в городской совет, но попал только в районный. Сессионных заседаний там не пропускаю, но загрузка у нас откровенно небольшая в связи с тем, что до сих пор отсутствует полное понимание относительно полномочий райсоветов. У коллег, работающих в горсовете, работы значительно больше.

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С другой стороны, в настоящее время это мне играет на руку. Потому слушаю, насколько заняты депутаты городского совета и понимаю, что мне с таким графиком оставалось бы мало времени на тренировки и подготовку к Олимпиаде. Когда спортивная нагрузка уменьшится, буду полезным и политической силе, и городской общине.



Знаменитых шахматисток сестер Музычук Станислав уважает значительно больше, чем футбольные "Карпаты"

– Конечно, когда спрошу, удовлетворяет ли вас жизнь в городе как львовянина, ответите утвердительно.

– Потому что это действительно так. Мне нравится жить во Львове. Город уютный и комфортный.

– Мои львовские друзья говорят, что комфортный город прежде всего для туристов. А местным жителям не нравятся ни цены в центре, ни инфраструктура спальных районов.

Что не устраивает в Львове меня, так это транспортные развязки. Впрочем, это проблема Украины в целом, а не какого-то отдельно взятого региона. В общем по сравнению с остальными украинскими городами, Львов находится впереди. Другое дело, что мне есть с чем сравнивать, ведь посетил, кажется, 53 страны со всех континентов и имею понятие, что такое высокие стандарты жизни. Нам до них еще тянуться и тянуться.

А по отношению к туристам, это хорошо, что они к нам ездят. До пандемии, правда, было много поляков, а сейчас популярным стал украинский туризм во Львов. Соответственно растут и цены. Но в этом тоже есть позитив, потому что с подорожанием растет и качество услуг, каждое заведение пытается создать свою неповторимую атмосферу.

– Львову не хватает только заведений со спортивной автентикой. Кроме фанатского паба "Кантона" нечего и вспомнить.

– На них должен быть потребитель. Все просто. В Украине в целом и во Львове в частности отсутствует культура спорта. Она должна быть насажена целому поколению. В этом контексте меня радует, что в нашем городе за последние три-четыре года открылось очень много спортивных площадок и возобновилось немало старых спортивных сооружений. Соответственно создается хорошее основание, чтобы лет через 10-15 те молодые люди, которые сейчас занимаются спортом, стали контингентом для спортивных пабов. Потому не секрет, что интерес к футболу, баскетболу или карате начинается с занятий ними. Зато вспоминаю свои школьные годы. Площадок у нас просто не было на телевидении спорта тоже не хватало. Если бы я не занимался карате, то был бы от спорта так же далек, как и большинство моих друзей. А именно наше поколение сейчас является наиболее платежеспособным.

– У Львова был свой бренд – футбольные "Карпаты". Но сейчас клубов с таким названием и претензиями на приоритетность сразу три.

– Честно говоря, никогда не понимал хайпа вокруг "Карпат". 50 лет назад львовяне стали единственной командой низшей лиги в истории, которая завоевала Кубок СССР. Но когда это было (в 1969-м – авт.)? Один трофей за столько лет, а сколько шума. В последнее время "Карпаты" если и звучат где-то, то из-за очередных скандалов. Не думаю, что этот клуб достоин особого внимания.

Очень уважаю Ломаченко и Усика как боксеров, но хватаюсь за голову, когда слушаю, что они говорят

– Все потому, что футбол у нас всегда был "страной в стране". Есть футбол, а есть другие виды спорта. Очевидно именно потому немало перспективных украинских спортсменов меняет гражданство и едет выступать за границу.

– Я их не осуждаю. Спортивный век слишком короткий, в течение этого отрезка человеку хочется достойно жить, заработать и в хороших условиях тренироваться. Люди чаще всего говорят, что это отсутствие патриотизма, но я не думаю, что изменение спортивного гражданства влияет на отношение к Родине.

– Даже когда люди в нынешних реалиях войны переезжают в Россию?

Это наша беда, что перед людьми до сих пор стоит такой выбор. Ведь лучшей судьбы атлеты ищут не от хорошей жизни. Конечно, фактор войны автоматически предоставляет переходам украинских спортсменов в Россию политического подтекста, но чаще всего его нет вообще. Люди едут туда, где лучше. На их отношение к Украине это не влияет.

– Это в идеале. Мне в этом контексте вспомнился недавний брифинг, посвященный обвинениям со стороны Генпрокуратуры и СБУ в адрес Медведчука. Среди прочего глава Службы безопасности Иван Баканов сообщил, что Медведчук является фигурантом проекта под названием "Луч", организации, которая должна была тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в РФ, налаживать сотрудничество и обмен человеческими ресурсами между нашими странами. Но истинная цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут в РФ из Украины, а уже через механизмы проекта "Луч" собирать персональные данные об украинцах, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространяя через них пропаганду РФ или информацию, выгодную в контексте РФ. Как по мне, спортсмены под такое влияние попадают больше всего.

– Считаю, что спортсмены должны заниматься спортом, а не рассказывать про "один народ" или "спорт вне политики". Даже если у тебя есть похожие мысли, в нынешних реалиях их лучше придержать при себе. Но я склонен разделять спорт и политику.

– Только они не разделяются.

Потому что политика использует спортсменов, актеров, певцов, других публичных людей. Как по мне, спортсмены как и представители любых других профессий, вправе сами выбирать, где им работать. Но на отношение к государству, гражданином которой ты есть, это влиять не должно. Если решился высказываться на политические темы, то нужно понимать, какие последствия могут иметь эти слова. Надо думать, что говоришь, особенно в то время, когда целостность наших границ отстаивается ценой человеческих жизней.

– В свое время вы сказали, что чувствуете отвращение к боксерам Усику и Ломаченко. За их пророссийские взгляды. Скажу непопулярную вещь. Общался с тем же Усиком еще до того, как он стал знаменитым. Тогда меня поразило, что человек из Крыма, боксер находится на столь четких проукраинских позициях. Однако позже у Александра произошел перелом. Связываю это не с тем, что это Усик так плох. А с тем, что в Украине спортсмены формируют мировоззрение самостоятельно, государство в этом процессе не участвует. Зато враг это знает и умело использует, делая известных украинцев винтиками своей пропаганды.

– Согласен. И последствия той необразованности заметны даже между львовскими спортсменами. Чего мы тогда хотим от Крыма? Вектор мыслей, чтобы воспитывать здоровый патриотизм, украинцам нужно задавать с детства. Это не должно быть навязывание, как в диктаторских режимах в России или Беларуси, которые вкладывают людям в мозги то, что им нужно. Нам надо рассказывать детям об элементарных человеческих и патриотических ценностях.



Станислав Горуна на международной арене представляет Украину

– Борец Богдан Грицай вызвал на бой без правил Александра Усика, чтобы заставить того ответить за антиукраинские заявления. Как вы к тому отнеслись?

– Было смешно. Уверен, что сам Богдан до такого не додумался бы. За ним стояли определенные люди и, по моей информации, политическая сила. Правда это или нет – не знаю, но то, что это был чей-то проект, не сомневаюсь. Текст Богдану хорошо прописали. Слушал его интервью. Там звучит совсем другая риторика.

Кроме того, показателен еще один момент. Откуда у обычного борца вольного стиля за неделю или две после громкого заявления нарисовалась клетка, в которой проводятся бои без правил? Она стоит немалых денег. Для такого фарса Грицай бы ее точно не покупал.

Не знаю, на что рассчитывали люди, которые это придумали. Неужели они действительно подумали, что Усик клюнет? К счастью, Александру хватило ума не ввязываться в эти провокации. Чего, к сожалению, не скажешь об участии Усика в других провокациях. Их с Ломаченко "поплавило" на религиозных темах. Втянули их в это течение так, что ребята оторвались от реалий. Этот фильм о православии с их участием – просто ужас.

– Вы когда-то общались с Александром или Василием лично?

– Нет. В один период хотел провести с Ломаченко совместную тренировку. Василий мне всегда нравился и нравится как боец. Он – спортсмен исключительного и уникального таланта. Но в тот момент, как я вышел с предложением, Ломаченко готовился за рубежом к какому-то важному бою. Представители Спортивного комитета Украины и Львовского отделения Национального олимпийского комитета общались с отцом и тренером Василия Анатолием Ломаченко. Тот согласился на предложение потренироваться вместе, но уже после боя. Однако затем соревновательный период был уже у меня.

Позже, просмотрев, что Василий с Усиком рассказывают в соцсетях, их совет, чтобы рисовать крест на дверях, чтобы не зашел коронавирус и уже не хотел иметь дело с Ломаченко сам. Повторюсь, очень уважаю Василия и Усика как боксеров, но хватаюсь за голову, когда слушаю, что они говорят. Установки батюшки затмевают ребятам ум.

Среди тех, кто считает себя верующими, Библию от начала и до конца читали единицы

– Насколько я понимаю, вы к христианству относитесь скептически. Как для уроженца известного своими крепкими христианскими традициями Львова, необычно.

– Да, не считаю себя христианином. Где-то год назад переосмыслил свое отношение к этому вопросу кардинально.

– Не ошибусь, если скажу, что ваши родные и окружение придерживаются других взглядов. Это не создает вам проблем?

– Действительно, во Львове христианами и религиозными людьми себя считают почти все. В частности мои родители. Однако если спросить даже поверхностные вещи, связанные с их верой, ориентироваться они не будут. О глубинных ценностях христианства вообще молчу. Среди тех, кто считает себя верующими, Библию от начала и до конца читали единицы. Также мало тех, кто вкладывает в христианские традиции и ритуалы свой смысл, а не слепо повторяет, не понимая, зачем это делать. Речь о походах в церковь, причастии, венчании, праздновании церковных праздников.

– Мне трудно представить, чтобы человек со "святой Галичины" не праздновала Пасху или Рождество.

– Я праздную. Но только за компанию. И воспринимаю эти праздники как хорошую возможность побыть с семьей. Это для меня единственный смысл. Но в интересные, но совершенно нелогичные религиозные истории не верю. Отношусь к этому скептически. При этом уважаю людей, которые нашли для себя религию. И одновременно смеюсь над теми, кто следует религии, ее не понимая.

Люди ходят в церковь, поклоняются образам, крестам или даже мощам, что для меня совсем смешно и дико одновременно, но при этом носят на теле красные ниточки от сглаза, что канонам христианства противоречит абсолютно. У нас религия и предрассудки настолько переплелись, что те, кто этого придерживаются, уже не отличают одного от другого. Обычно меня это смешит. А когда такие вещи еще и затрагивают меня, очень злюсь.

Дискутировать при этом ни с кем на религиозные темы не хочу, потому что никого ни в чем не убедить. Разве поссоримся. Большинство тех, кто меня окружает, прикрываются тем постулатом, который им привили в церкви – надо верить. Не находить объяснения, а слепо верить. Ибо без веры, якобы ничего не будет.

– Считаете себя атеистом?

– Не могу сказать однозначно, потому что не очень вникал в различные религиозные течения. Я собственную систему ценностей, в которой вырос, не до конца понимаю.

Стараюсь жить по совести, никому не делать вреда. Могу – помогаю, не могу – так прямо и говорю. Это может кому-то не нравиться, но это по крайней мере честно. Я человек конструктивный, поэтому если во что-то и верю, то в причинно-следственную связь и в себя самого. То есть понимаю, что каждый поступок имеет какие-то последствия. Ничего бесследно не проходит.

Спасибо пандемии, которая помогла увидеть, как начинает ходить сын

– Жена разделяет ваши ценности?

– Она о них знает. И придерживается другого мнения. Маричка – верующая. В церковь не ходит, но традиций придерживается.

– Вы венчались?

– Нет. Но сына крестили. Потому что семья бы не поняла. Проще окрестить, всех собрать на эту честь и угостить, чем становиться на дыбы. Во время крестин священник делал нам замечания, почему не венчались. "Придете ко мне на разговор", – говорит.



Станислав и Маричка

– Вы с Марией давно вместе?

– Более десяти лет. Познакомились в университете, когда я был пятикурсником. Мы учились в параллельных группах, но так получилось, что пять лет не пересекались. А перед выпуском нас отправили на практику в виндикационный отдел "Альфа-банка". Это отдел по взиманию задолженности.

– Коллекторы?

– Фактически да. Сидели на телефонах и обзванивали должников. "Алло, это вас беспокоит "Альфа-Банк". Сидели целыми днями и "вас беспокоили". Так у нас и возникла любовь с первой шутки. Вскоре после этого начали вместе жить.

– Свадьба была?

– Зачем? Мы и не расписывались. Стараюсь максимально рационализировать свою жизнь и не заморачиваться стереотипами, которые навязываются обществом. Делаю только то, что нужно. А что дает то, что люди распишутся в загсе? Задавал этот вопрос многим людям и никто мне ответа не дал. Говорили только: "Да надо". Юридические последствия совместной жизни в браке те же, что и без него.

– У вас маленький сынишка. Из-за постоянной занятости успеваете следить, как он растет?

– Как это не смешно, но должен сказать "спасибо" пандемии. Хотел сказать, "слава Богу, имеем пандемию" (смеется). Не было бы ее, был бы оторван от семьи дольше. Из-за спорта и других дел по две-три недели в месяц был в разъездах. Но с весны прошлого года начали действовать ограничения и не было другого выбора, как сидеть дома. Это помогло застать то милое время, когда сынишка делал первые шаги, познавал первые впечатления от мира. Это невероятно. 21 июня Льву исполнилось два годика.

– Назвали в честь родного города?

– Так совпало. Долго подбирали имя, ничего не нравилось. Нам предложили Лев. Подумали, что действительно – имя простое, короткое, гордое и не испорченное ни одним из знакомых.