Россия – Дания 1:4

Голы: Дзюба, 70 (пен) – Дамсгорд, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 79, Мехле, 82

Ситуация в группе B была такова, что лишь Бельгия гарантировала себе выход в 1/8 финала. Зато Дания, Россия и Финляндия претендовали на вторую путевку в плей-офф.

Дания проиграла два первых матча. Россия проиграла Бельгии, но выиграла у Финляндии.

России надо было не проиграть этот матч, чтобы выйти в 1/8 финала (при условии, что финны не победят Бельгию). Зато россияне потерпели унизительное поражение.

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Хотя именно россияне активнее начали матч и могли открывать счет. Но Головин не сумел пробить Шмейхеля.

На это датчане ответили ударом Хойбьерга. Но мяч пролетел рядом со штангой.

И все же в первом тайме гол в ворота России таки залетел. Дамсгорд решился на удар из-за пределов штрафного, и голкипер россиян Сафонов даже не отреагировал на него.

Избиение россиян

Во втором тайме Дания продолжала давить на ворота соперника, стараясь забить как можно больше голов. И это дало результат. Хотя второй гол стал причиной ошибки россиян – Зобнин отдал пас на зад, его перехватил Поульсен и удвоил преимущество.

Единственный гол в этом матче россияне забили с пенальти – отличился Дзюба.

Но после этого россияне пропустили еще дважды. Сначала Кристинсен "разрядил пушку" в ворота соперников. А впоследствии Мехле удачно завершил быструю контратаку.

Дания побеждает и выходит в 1/8 финала. Россия занимает последнее место в группе и вылетает с Евро-2020