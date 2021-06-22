Россия – Дания 1:4
Голы: Дзюба, 70 (пен) – Дамсгорд, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 79, Мехле, 82
- Ситуация в группе B была такова, что лишь Бельгия гарантировала себе выход в 1/8 финала. Зато Дания, Россия и Финляндия претендовали на вторую путевку в плей-офф.
- Дания проиграла два первых матча. Россия проиграла Бельгии, но выиграла у Финляндии.
России надо было не проиграть этот матч, чтобы выйти в 1/8 финала (при условии, что финны не победят Бельгию). Зато россияне потерпели унизительное поражение.
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Хотя именно россияне активнее начали матч и могли открывать счет. Но Головин не сумел пробить Шмейхеля.
На это датчане ответили ударом Хойбьерга. Но мяч пролетел рядом со штангой.
И все же в первом тайме гол в ворота России таки залетел. Дамсгорд решился на удар из-за пределов штрафного, и голкипер россиян Сафонов даже не отреагировал на него.
Избиение россиян
Во втором тайме Дания продолжала давить на ворота соперника, стараясь забить как можно больше голов. И это дало результат. Хотя второй гол стал причиной ошибки россиян – Зобнин отдал пас на зад, его перехватил Поульсен и удвоил преимущество.
Единственный гол в этом матче россияне забили с пенальти – отличился Дзюба.
Но после этого россияне пропустили еще дважды. Сначала Кристинсен "разрядил пушку" в ворота соперников. А впоследствии Мехле удачно завершил быструю контратаку.
Дания побеждает и выходит в 1/8 финала. Россия занимает последнее место в группе и вылетает с Евро-2020