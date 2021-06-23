Вместе с Юрием Морозом в Черноморец из Динамо перебрались и два помощника – Сергей Шматоваленко и Андрей Анненков, которые до этого работали с молодежной и юношеской командами киевлян.

Напомним Черноморец официально вернулся в УПЛ

Предыдущий тренер "моряков" Алексей Антонов, который и вывел Черноморец в УПЛ, останется работать одним из тренеров. Как и Алексей Гай, Сергей Демянец, Евгений Боровик и Виктория Самар.

При этом Черноморец покинули сразу пять игроков – Евгений Зубейко, Виктор Лиховидько, Максим Мельничук, Станислав Микицей и Владислав Клименко.

Что известно о Юрии морозе