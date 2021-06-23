Елена Рыбакина – Элина Свитолина 2:0 (6:4, 7:6)

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В первом сете обе теннисистки удачно играли на своих подачах. Только в 9 гейме на подаче Свитолиной казахстанке удалось заработать один брейк-пойнт.

К сожалению, Свитолина не выдержала давления и проиграла свою подачу. В следующем гейме Рыбакина подала на сет.

На старте второго сета обе теннисистки потеряли шансы сделать брейк. Уже в третьем гейме Свитолина второй раз в матче капитулировала на собственной подаче.

Рыбакина приближалась к победе в матче, но при счете 4:3 украинка сделала обратный брейк. Развить успех Элина не смогла, отдав свою подачу в следующем гейме.

Однако на этом борьба в сете не закончилась. Рыбакина вышла подавать на матч, но из-за непринужденных ошибок проиграла гейм – 5:5.

Далее Свитолина защитила подачу и вышла вперед. Рыбакина перевела партию в тай-брейк, где разгромила украинку и одержала победу.