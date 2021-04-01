Сборная Украины по футболу не смогла одержать первую победу в отборе на чемпионат мира-2022, а Денис Беринчик договорился о следующем бое. Обзор главных новостей спорта за 31 марта в дайджесте Спорт 24.

Украина не смогла победить Казахстан

Сборная Украины 31 марта принимала в Киеве на НСК "Олимпийский" команду Казахстана в рамках отбора на чемпионат мира-2022.

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Матч завершился результативной ничьей 1:1.

Украинцы открыли счет в дебюте игры благодаря голу Романа Яремчука. Несмотря на ливень моментов у ворот Казахстана наши игроки не смогли удвоить преимущество.

После перерыва Казахстан неожиданно сравнял счет. Несмотря на давление команды Андрея Шевченко счет на табло не изменился.

Таким образом, Украина за 3 тура набрала всего 3 очка и находится на 2 месте. Впрочем, все кроме Франции и нашей команды, сыграли на матч меньше.

Следующий соперник Беринчика

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик договорился о бое с российским ирландцем Артемом Лобовым. Бойцы проведут поединок на голых кулаках.

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Денис Беринчик сообщил, что договорился о бое с Артемом Лобовым. Поединок Беринчик – Лобов состоится 19 июня.

По словам Дениса, поединок с Лобовым состоится в Украине.

Согласована дата боя и основные условия. Остались формальности и будет махач,

– написал Денис.

Что известно о Лобове

Ирландский боец смешанного стиля русского происхождения. Выступал под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. В настоящее время выступает в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Лобов тренируется в команде ирландского бойца Конора МакГрегора и является его основным спарринг-партнером.

УЕФА снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах

УЕФА официально снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах футбольных стадионов во время матчей. Отныне каждая страна самостоятельно будет принимать решение о количестве фанатов, которые смогут попасть на стадион.

Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение, когда в октябре 2020 года разрешил вернуть зрителей на матчи турниров в размере 30% от вместимости стадиона.

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Исполком признал, что ограничение больше не требуется из-за того, что эпидемиологическая ситуация в странах Европы значительно разнится.

Отныне решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной или государственной власти.

Таким образом, ограничение УЕФА, позволяющее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется. Как и запрет на посещение футзальных матчей.

К тому же исполком предложил оставить в силе решение, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи. Запрет планируют отменить на финалы клубных соревнований до мая 2021 года.

Весной 2020 года УЕФА запретил проводить футбольные матчи с болельщиками из-за пандемии коронавируса.