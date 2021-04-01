Збірна України з футболу не змогла здобути першу перемогу у відборі на чемпіонат світу-2022, а Денис Берінчик домовився про наступний бій. Огляд головних новин спорту за 31 березня у дайджесті Спорт 24.

Україна не змогла перемогти Казахстан

Збірна України 31 березня приймала у Києві на НСК "Олімпійський" команду Казахстану у рамках відбору на чемпіонат світу-2022.

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Матч завершився результативною нічиєю 1:1.

Українці відкрили рахунок у дебюті гри завдяки голу Романа Яремчука. Попри зливу моментів біля воріт Казахстану наші гравці не змогли подвоїти перевагу.

Після перерви Казахстан несподівано зрівняв рахунок. Попри тиск команди Андрія Шевченка рахунок на табло не змінився.

Таким чином, Україна за 3 тури набрала всього 3 очки та перебуває на 2 місці. Втім, усі. окрім Франції та нашої команди, зіграли на матч менше.

Наступний суперник Берінчика

Непереможний український боксер Денис Берінчик домовився про бій з російським ірландцем Артемом Лобовим. Бійці проведуть поєдинок на голих кулаках.

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Денис Берінчик повідомив, що домовився про бій з Артемом Лобовим. Поєдинок Берінчик – Лобов відбудеться 19 червня.

За словами Дениса, поєдинок з Лобовим відбудеться в Україні.

Узгоджено дату бою і основні умови. Залишилися формальності й буде махач,

– написав Денис.

Що відомо про Лобова

Ірландський боєць змішаного стилю російського походження. Виступав під егідою UFC у напівлегкій та легкій вагових категоріях. Нині виступає в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC.

Лобов тренується у команді ірландського бійця Конора МакГрегора і є його основним спаринг-партнером.

УЄФА зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах

УЄФА офіційно зняв обмеження на перебування глядачів на трибунах футбольних стадіонів під час матчів. Відтепер кожна країна самостійно прийматиме рішення щодо кількості фанатів, які зможуть потрапити на стадіон.

Виконавчий комітет УЄФА переглянув своє рішення, коли в жовтні 2020 року дозволив повернути глядачів на матчі турнірів у розмірі 30% від місткості стадіону.

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Виконком визнав, що обмеження більше не потрібне через те, що епідеміологічна ситуація у країнах Європи значно різниться.

Відтепер рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно належні органи місцевої чи державної влади.

Таким чином, обмеження УЄФА, що дозволяє заповнювати стадіон максимум на 30%, скасовується. Як і заборона на відвідування футзальних матчів.

Разом з тим, виконком запропонував залишити в силі рішення, що забороняє вболівальникам приїжджати на гостьові матчі. Заборону планують скасувати на фінали клубних змагань до травня 2021 року.

Навесні 2020 року УЄФА заборонив проводити футбольні матчі з вболівальниками через пандемію коронавірусу.