В среду, 31 марта, сборная Украины сыграла третий матч отбора на чемпионат мира 2022 года против Казахстана. Поединок на НСК "Олимпийский" сенсационно завершился вничью.

Украина – Казахстан 1:1

Голы: Яремчук, 20 – Мужиков, 59

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Поединок в Киеве стал третьим для "сине-желтых" за последнюю неделю. Сначала команда Андрея Шевченко сенсационно отобрала очки у сборной Франции в Париже, а затем неожиданно сыграла вничью дома с Финляндией. В конце встречи Жуниор Мораес забил, казалось, победный гол, но финны отреагировали прекрасно и смогли сравнять результат.

Сборная Казахстана пока провела один поединок, дома уступив французам со счетом 0:2.

Украина и Казахстан ранее провели четыре очных противостояния и во всех из них наша команда оказывалась сильнее. Последний раз жребий сводил соперников в отборочном турнире ЧМ-2006.

Украина достаточно ожидаемо открыла счет в матче на 20-й минуте. Зинченко перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и сделал передачу в левый угол штрафной на Яремчука, который обводным ударом положил футбольный снаряд под дальнюю штангу.

Видео гола Яремчука

На 30-й минуте Зинченко с левого угла штрафной прострелил чуть назад на Яремчука, который пробил рядом со штангой. Впоследствии Мораес принял мяч в центре штрафной и нанес удар с разворота – мяч попал в Малого.

В конце первого тайма Караваев, Яремчук и Зинченко выбежали на ворота казахстанцев. Роман пяткой отдал на Зину, но тот покатил рядом со штангой.

После перерыва Украина продолжила прессинг на ворота казахстанцев. Сначала после заброса в штрафную от Зинченко Мораес в борьбе с защитником сумел пробить, но голкипер отбил мяч. Впоследствии обыгравшись с партнером, Яремчук с левого угла штрафной не пробил голкипера.

На 59-й минуте Казахстан неожиданно сравнял счет в матче. После короткой поперечной передачи Нургалиева Мужиков с линии штрафной обводящим ударом отправил мяч в ворота.

Видео гола Мужикова

На 71-й минуте Малиновский разрезной передачей вывел один на один с голкипером Зубкова, который не пробил Покатилова.

Видео момента Зубкова

В итоге, матч с Казахстаном стал третьим в отборе на чемпионат мира, где Украина сыграла вничью. Однако, наша сборная занимает 2 строчку турнирной таблицы группы D, проигрывая первой Франции 4 очка.

Украина – Казахстан видеообзор