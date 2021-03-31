УЕФА снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах
УЕФА официально снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах футбольных стадионов во время матчей. Отныне каждая страна самостоятельно будет принимать решение о количестве фанатов, которые смогут попасть на стадион.
Источник:УЕФА
Ограничение больше не требуется
Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение, когда в октябре 2020 года разрешил вернуть зрителей на матчи турниров в размере 30% от вместимости стадиона.
К слову УЕФА не рассматривает проведение Евро-2020 без зрителей
Исполком признал, что ограничение больше не требуется из-за того, что эпидемиологическая ситуация в странах Европы значительно разнится.
Отныне решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной или государственной власти.
Таким образом, ограничение УЕФА, позволяющее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется. Как и запрет на посещение футзальных матчей. Вместе с тем исполком предложил оставить в силе решение, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи. Запрет планируют отменить на финалы клубных соревнований до мая 2021 года.
- Весной 2020 года УЕФА запретил проводить футбольные матчи с болельщиками из-за пандемии коронавируса.
Что известно о возвращении зрителей
- Великобритания в конце весны планирует допустить болельщиков на матчи последнего тура английской Премьер-лиги. Кроме того, планируют проведение со зрителями на трибунах одного из полуфиналов Кубка Англии.
- Также Великобритания готова принять дополнительные матчи Евро-2020.
- Вместе с тем Дания стала первой страной, которая официально заявила, что примет матчи Евро-2020 со зрителями на стадионе. Евро-2020 в Копенгагене смогут посетить минимум 12 тысяч болельщиков.
- В то же время УЕФА планирует допустить ограниченное количество фанатов на финал Лиги чемпионов в Стамбуле (Турция).
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