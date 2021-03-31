УЕФА официально снял ограничения на пребывание зрителей на трибунах футбольных стадионов во время матчей. Отныне каждая страна самостоятельно будет принимать решение о количестве фанатов, которые смогут попасть на стадион.

Ограничение больше не требуется

Исполнительный комитет УЕФА пересмотрел свое решение, когда в октябре 2020 года разрешил вернуть зрителей на матчи турниров в размере 30% от вместимости стадиона.

К слову УЕФА не рассматривает проведение Евро-2020 без зрителей

Исполком признал, что ограничение больше не требуется из-за того, что эпидемиологическая ситуация в странах Европы значительно разнится.

Отныне решение о допустимом количестве зрителей должны принимать исключительно надлежащие органы местной или государственной власти.

Таким образом, ограничение УЕФА, позволяющее заполнять стадион максимум на 30%, отменяется. Как и запрет на посещение футзальных матчей. Вместе с тем исполком предложил оставить в силе решение, запрещающее болельщикам приезжать на гостевые матчи. Запрет планируют отменить на финалы клубных соревнований до мая 2021 года.

Весной 2020 года УЕФА запретил проводить футбольные матчи с болельщиками из-за пандемии коронавируса.

Что известно о возвращении зрителей