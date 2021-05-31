Второе "золото" Ковтуна, сенсация Калининой на Ролан Гаррос: топ-новости спорта 30 мая

31 мая 2021 , 04:15
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Источник:

24 канал

В воскресенье, 30 мая, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Украинская сенсация на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала автором сенсации на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 финала Калинина сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Анджелик Кербер из Германии. Нашей спортсменке понадобилось два сета.

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24-летняя Калинина впервые встречалась с Кербер. Лучшее выступление на Ролан Гаррос украинка продемонстрировала в 2018 году, когда вышла во второй круг. Ее следующей соперницей станет американка Даниэль Роуз Коллинс.

  • Другая украинская теннисистка Екатерина Козлова остановилась уже в первом круге. 159 ракетка мира в двух партиях проиграла Айле Томлянович.

"Золотая" феерия украинских гимнастов

30 мая копилка сборной Украины пополнилась еще тремя наградами – двумя золотыми медалями и одним "серебром".

Вторую для себя победу на этапе Кубка мира одержал Илья Ковтун. 17-летнему гимнасту не было равных в параллельных брусьях. Также, на высшую ступеньку пьедестала взобрался Назар Чепурной – в опорном прыжке. "Серебро" завоевала Диана Варинская – в брусьях. Девушке удалось реабилитироваться за 5 место в упражнениях на бревне.

Видео выступления Ковтуна

 

Разрыв на чемпионате Европы по самбо

В Лимасоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины завоевала на Кипре 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Также у Украины два Кубка – "золотой" в боевом разделе и "серебряный" – в соревнованиях женщин.

Чемпионы среди украинских самбистов

  • Мария Буек (спортивное самбо, до 50 килограммов)
  • Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 килограммов)
  • Ярослав Давидчук (спортивное самбо, до 98 килограммов)
  • Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 килограммов)
  • Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 килограммов)
  • Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 килограммов)

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Яремчук не сыграет за сборную Украины

Украинская сборная продолжает готовиться к Евро-2020. В поединке против Северной Ирландии, который уже 3 июня состоится в Днепре, может не сыграть основной нападающий Роман Яремчук.

После приезда в сборную форвард Гента занимается по индивидуальной программе. Яремчук работает без мяча и ограничивается индивидуальными пробежками.

  • Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что в скором времени нападающий приступит к работе в общей группе.
  • 7 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют еще один контрольный спарринг против Кипра в Харькове.
Товарищеский поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня. Начало игры в 21:45.
Автор: Софія Кулай