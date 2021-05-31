Второе "золото" Ковтуна, сенсация Калининой на Ролан Гаррос: топ-новости спорта 30 мая

В воскресенье, 30 мая, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Украинская сенсация на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина стала автором сенсации на Ролан Гаррос-2021. В 1/62 финала Калинина сенсационно выбила экс-первую ракетку мира Анджелик Кербер из Германии. Нашей спортсменке понадобилось два сета.

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24-летняя Калинина впервые встречалась с Кербер. Лучшее выступление на Ролан Гаррос украинка продемонстрировала в 2018 году, когда вышла во второй круг. Ее следующей соперницей станет американка Даниэль Роуз Коллинс.

Другая украинская теннисистка Екатерина Козлова остановилась уже в первом круге. 159 ракетка мира в двух партиях проиграла Айле Томлянович.

"Золотая" феерия украинских гимнастов

30 мая копилка сборной Украины пополнилась еще тремя наградами – двумя золотыми медалями и одним "серебром".

Вторую для себя победу на этапе Кубка мира одержал Илья Ковтун. 17-летнему гимнасту не было равных в параллельных брусьях. Также, на высшую ступеньку пьедестала взобрался Назар Чепурной – в опорном прыжке. "Серебро" завоевала Диана Варинская – в брусьях. Девушке удалось реабилитироваться за 5 место в упражнениях на бревне.

Видео выступления Ковтуна

Разрыв на чемпионате Европы по самбо

В Лимасоле завершился чемпионат Европы по самбо. Сборная Украины завоевала на Кипре 14 медалей (6 золотых, 3 серебряные и 5 бронзовых). Также у Украины два Кубка – "золотой" в боевом разделе и "серебряный" – в соревнованиях женщин.

Чемпионы среди украинских самбистов

Мария Буек (спортивное самбо, до 50 килограммов)

Кристина Бондарь (спортивное самбо, до 54 килограммов)

Ярослав Давидчук (спортивное самбо, до 98 килограммов)

Владислав Руднев (боевое самбо, до 79 килограммов)

Петр Давыденко (боевое самбо, до 88 килограммов)

Анатолий Волошинов (боевое самбо, до 98 килограммов)

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Яремчук не сыграет за сборную Украины

Украинская сборная продолжает готовиться к Евро-2020. В поединке против Северной Ирландии, который уже 3 июня состоится в Днепре, может не сыграть основной нападающий Роман Яремчук.

После приезда в сборную форвард Гента занимается по индивидуальной программе. Яремчук работает без мяча и ограничивается индивидуальными пробежками.

Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что в скором времени нападающий приступит к работе в общей группе.

7 июня подопечные Андрея Шевченко сыграют еще один контрольный спарринг против Кипра в Харькове.

Товарищеский поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня. Начало игры в 21:45.