Яремчук работает без мяча

В поединке против Северной Ирландии, который уже 3 июня состоится в Днепре, может не сыграть основной нападающий Роман Яремчук.

К слову Мы получили большое удовольствие на съемочной площадке: интервью о рекламной кампании FAVBET

Сообщается, что после приезда в сборную форвард Гента занимается по индивидуальной программе. Яремчук работает без мяча и ограничивается индивидуальными пробежками.

Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что вскоре нападающий приступит к работе в общей группе.