Яремчук работает без мяча

В поединке против Северной Ирландии, который уже 3 июня состоится в Днепре, может не сыграть основной нападающий Роман Яремчук.

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Сообщается, что после приезда в сборную форвард Гента занимается по индивидуальной программе. Яремчук работает без мяча и ограничивается индивидуальными пробежками.

Тренерский и медицинский штаб рассчитывают, что вскоре нападающий приступит к работе в общей группе.

Перед Евро-2020, которое начнется 11 июня, сборная Украины потеряла 5 футболистов.

Сборной не помогут сразу три футболиста Шахтера: хавбек Евгений Коноплянка, нападающий Жуниор Мораес, защитник Валерий Бондарь.

Также Андрей Шевченко не сможет рассчитывать на полузащитника Динамо Виталия Буяльского. У игрока трещина в ступне. Евро-2020 пропустит игрок Аталанты Виктор Коваленко.

Товарищеский поединок Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня. Начало игры в 21:45.