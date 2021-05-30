Спустили всех собак на Зинченко

Манчестер Сити не смог найти правильных ключей к воротам голкипера Мэнди. Челси же наоборот организовал стремительную контратаку, которая привела к голу.

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В конце первого тайма Гаверц выскочил один на один с Эдерсоном, с трудом сумел продраться мимо вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Полузащитник лондонского клуба в одиночестве находился у штрафной "горожан".

Оба центрбека Сити ловили ворон. Зато Александр Зинченко должен был отдуваться за всю оборону. Украинец далеко отпустил от себя соперника и уже не смог догнать. В перерыве матча легенда МЮ и теперь футбольный эксперт Рио Фердинанд и Джолеон Лескотт обвинили в пропущенном голе именно украинского игрока.

Зинченко должен был последовать за ним, а он остался. Это пассивная защита, нужно идти за своим игроком или опекать его, когда он не движется, тогда он не сыграет,

– сказал Фердинанд.

Я не знаю о чем он думал. Это классный гол, хорошая передача Маунта и отличный рывок Гаверца. Но как защитник Зинченко должен был находиться перед ним и тогда пас Маунта не прошел бы,

– добавил Джолеон Лескотт.

Напомним, что гол Гаверца стал первым и единственным в финале Лиги чемпионов (0:1). Зинченко отыграл все 90 минут и стал лучшим в составе команды Пепа Гвардиолы.

После противостояния украинец не сдерживал эмоций и со слезами на глазах пошел за серебряной наградой. Александр сразу снял с шеи медаль и направился в подтрибунное помещение.

Зинченко стал третьим украинцем, проигравшим в финале Лиги чемпионов. До этого такой негативный опыт переживали в своей карьере Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук. Правда, легенды футбола имеют в своем активе победы в финале.

Видео пропущенного гола Манчестер Сити