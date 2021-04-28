Мадридский Реал вечером 27 апреля на "Сантьяго Бернабеу" принял Челси в первом полуфинале Лиги чемпионов. Поединок завершился результативной ничьей (1:1).

Челси выглядел мощнее и открыл счет в дебюте игры. Гол на свой счет записал Кристиан Пулишич. Реал сумел отыгрался в середине первого тайма благодаря голу Карима Бензема.

Во втором тайме Челси полностью контролировал игру, однако Реал закрылся на своей половине поля и не позволил гостям создать реальную угрозу. Вместе с тем, мадридский клуб не пытался вырвать победу.

Ответный Матч состоится 5 мая.

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Ответный матч состоится 5 мая.

Мюнхенская Бавария официально договорилась о сотрудничестве с тренером Лейпцига Юлианом Нагельсманном. 33-летний наставник подписал 5-летний контракт.

Тренер начнет работать с командой с июля 2021 года.

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Иностранные СМИ сообщают, что специалист за 5 лет в Мюнхене заработает 25 миллионов евро с учетом бонусов. Отмечается, что тренер отклонил предложения других клубов, в том числе английского Тоттенхэма.

На тренерском мостике Баварии Нагельсманн сменит Ханси Флика. Последний начал переговоры о том, чтобы возглавить сборную Германии после Евро-2020.

Отметим, что Бавария по просьбе Флика расторгла с ним контракт, который был действителен до 2023 года.

Независимый суд ITF отказал украинской теннисистке Даяне Ястремской, которая требовала отменить временную дисквалификацию. Украинка отстранена за допинг.

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Международная федерация тенниса отклонила второй запрос украинки об отмене временного отстранения от выступлений. Таково решение Независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.

  • 24 ноября 2020 года в анализах Даяны Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона, который в списке запрещенных веществ.
  • Положительная проба была подтверждена и пробой B, после чего 7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскую от соревнований.
  • 16 января Ястремская подала заявление об отмене отстранения, однако глава Независимого трибунала ITF отклонил заявку украинской теннисистки.
  • Ястремская подала в CAS апелляцию на решение Независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию.

Федерация хоккея Украины (ФХУ) утверждает, что Украинская хоккейная лига подала на ФХУ в суд, требуя признать договор на проведение чемпионата Украины в сезоне 2021/22.

Ранее ФХУ сообщила, что УХЛ не имеет права организовывать сезон 2021/22, поскольку контракт завершился. В то же время УХЛ утверждает, что договор действует еще год.

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ФХУ подтвердила, что контракт был действителен до апреля 2022 года, но Федерация использовала пункт о расторжении договора в одностороннем порядке.

УХЛ тем временем уже приняла заявки от 7 клубов на участие в сезоне 2021/22.

В ФХУ заявили, что после проведения аудита было выявлено немало нарушений в деятельности УХЛ, что и привело к расторжению контракта.

По сообщению ФХУ, УХЛ больше не является соорганизатором чемпионата Украины по хоккею и не может принимать заявки от клубов на новый сезон.