Алаба выбрал Реал

В конце июня у защитника завершается контракт с Баварией. 28-летний Алаба решил не подписывать новый контракт и летом сменит команду.

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В феврале Алаба провел пресс-конференцию, на которой объявил, что покинет клуб. Впрочем, Алаба не сообщал, где продолжит карьеру.

На австрийского защитника было много претендентов, но Давид остановил свой выбор на Реале.

Сообщается, что футболист заключил с Реалом контракт до 2026 года. Документы еще не оформлены, однако ожидается, что формальности будут согласованы в течение нескольких ближайших недель.

Реал планирует объявить о трансфере Алабы после завершения сезона.

Давид фактически бесплатно перейдет в Реал. Мадридскому клубу придется заплатить только платеж солидарности клуба, который воспитал Алабу, и, вероятно, агенту футболиста.

Переход Алабы прокомментировал лидер Баварии Йозуа Киммих.

"Дэвид выигрывал здесь все несколько раз, два треблы, секступель. Реал – безусловно достойный клуб, я бы сказал. Не так много шагов, которые можно сделать после Баварии, но Реал не так уж плох", – сказал Киммих.

Алаба находится в Баварии с 2008 года. С Баварией Давид уже выиграл 26 трофеев – дважды Лигу чемпионов и 9 раз чемпионат Германии. В 2021 году австриец в составе Баварии на 99% оформит очередное чемпионство в Бундеслиге.