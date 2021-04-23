Сокол – Донбасс 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Счет в серии – 0:4

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Фаворит довольно неожиданно столкнулся с трудностями. В середине второго периода игры киевляне повели в счете 2:0 благодаря точным броскам нападающего Михнова и защитника Лысенко. Форварду Донбасса Шишлянникову удалось ответить своим голом, а концовку второго периода гости доигрывали в формате 3х5, но сумели отстоять свои ворота.

В третьей 20-минутке украинский защитник дончан Пангелов-Юлдашев сравнял счет, но "соколы" снова вышли вперед. За три с половиной минуты до конца периода тот же Шишлянников сумел помочь своей команде перевести игру в овертайм, где все решил бросок россиянина Козаковцева.

Таким образом, Донбасс всухую выиграл финальную серию и стал 8-кратным чемпионом Украины.

Сокол – Донбасс видеообзор