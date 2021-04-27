ПСЖ и Манчестер Сити могут стать 23 обладателем Кубка чемпионов

ПСЖ и Манчестер Сити регулярно выигрывают титулы на внутренней арене, но в еврокубках с этим у обеих команд не ладится. Парижане в прошлом сезоне дошли в Лиге чемпионов до финала, а "горожане" после трех подряд неудач в четвертьфинале сыграют в полуфинале во второй раз в своей истории.

Стоящее Ключевой футболист ПСЖ может пропустить матч против МанСити в Лиге чемпионов

В 1/4 финала оба клуба обыграли представителей немецкой бундеслиги. ПСЖ поквитался с Баварией за поражение в прошлогоднем финале, А Манчестер Сити обыграл Боруссию Дортмунд.

В 2021 году ПСЖ и Манчестер Сити могут стать 23 обладателем Кубка чемпионов и первым новым победителем турнира в эру Лиги чемпионов с 2012 года, когда трофей завоевал Челси.

ПСЖ – Манчестер Сити: прогноз Favbet на 1/2 финала Лиги чемпионов

В свой первый полуфинал Лиги чемпионов Манчестер Сити вышел как раз после победы над ПСЖ в сезоне-2015/16. В Париже команды сыграли вничью 2:2. Единственный гол в матче на 76-й минуте забил Кевин Де Брюйне и вывел "горожан" в полуфинал.

До этого соперники встретились на групповом этапе Кубка УЕФА-2008/09. На поле Манчестер Сити была зафиксирована нулевая ничья.

Во втором противостоянии подряд в Лиге чемпионов французский ПЖС является так называемым андердогом. В противостоянии с Баварией парижане доказали, что никого не боятся.

Победу команды Маурисио Почеттино в первой игре с Манчестер Сити букмекеры оценили коэффициентом 3,47. В то же время шансы английского клуба выиграть выездной матч оценили коэффициентом 2,18. Если же игра завершится ничьей – коэффициент 3,80.

Эксперты считают, что ПСЖ прошел Баварию благодаря раннему голу в первом поединке. Именно мяч Килиана Мбаппе позволил парижанам отойти назад и играть на контратаках с быстрыми флангами. Также специалисты предполагают, что Манчестер Сити будет сложно пройти ПСЖ, если французы первыми откроют счет в противостоянии.

Перед стартовым свистком фаворитом на проход в финал является Манчестер Сити. Выход "горожан" в финал оценивают коэффициентом 1,53.

Что интересно, наставник англичан Пеп Гвардиола не выходил в финал с 2011 года, когда с Барселоной выиграл Лигу чемпионов. Гвардиола проиграл три подряд полуфинала во главе Баварии. Все поражения были от испанских клубов – Реала, Барселоны и Атлетико.

Проход ПСЖ в финал букмекеры оценили коэффициентом 2,67. В отличие от Гвардиолы, Почеттино не так давно играл в финале Лиги чемпионов. В 2019 году Тоттенхэм с аргентинским тренером проиграл решающий матч Ливерпулю.

Оборону сложно назвать сильной стороной обеих команд. Что ПСЖ, что Манчестер Сити делают акцент на атаке. Следовательно, можно прогнозировать большое количество голов в первом матче. Коэффициент 2,23 и тотал голов больше 3.

В составе ПСЖ сразу два лидера гонки бомбардиров Лиги чемпионов. Мбаппе забил уже 8 голов, а Неймар – 6. Только Эрлинг Холанд забил больше (10 голов), однако он уже не сыграет в этой кампании.

Мбаппе сумел расстроить в предыдущих матчах Барселону и Баварию. Коэффициент 2,2, что Мбаппе снимет скальп с Манчестер Сити и забьет англичанам. В составе соперника стоит обратить внимание на Илкая Гюндогана.

Манчестер Сити играет без центрфорварда. В схеме Пепа Гвардиолы немецкий хавбек удачно выполняет роль так называемой фальшивой девятки и много забивает. Коэффициент 2,5 на гол Илкая Гюндогана.

Поединок ПСЖ – Манчестер Сити начнется в 22:00.