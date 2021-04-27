Международная федерация тенниса отклонила и второй запрос украинки об отмене временного отстранения от выступлений. Таково решение независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.
Смотрите Также отстраненная за допинг Даяна Ястремская попала в заявку Ролан Гаррос
Допинг-дело Даяны Ястремской: главное
- 24 ноября 2020 года в анализах Даяны Ястремской обнаружили допинг – метаболит местеролона, который в списке запрещенных веществ.
- Положительная проба была подтверждена и пробой B, после чего 7 января ITF приняла решение временно отстранить Ястремскую от соревнований.
- Несмотря на это, теннисистка отправилась в Австралию, где планировала выступить на Australian Open.
- 16 января Ястремская подала заявление об отмене отстранения. Но председатель независимого трибунала ITF отклонил заявку украинской теннисистки.
- Ястремская подала в CAS апелляцию на решение независимого трибунала. 3 февраля 2021 года CAS отклонил эту апелляцию.