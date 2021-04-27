Международная федерация тенниса отклонила и второй запрос украинки об отмене временного отстранения от выступлений. Таково решение независимого трибунала, созванного для слушания ее дела.

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