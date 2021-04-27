Реал – Челси 1:1

Голи: Бензема, 29 – Пулишич, 14

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Предыстория

Реал и Челси встретились впервые за 23 года! Для Реала это первый полуфинал Лиги чемпионов с 2018 года, когда мадридцы выиграли Кубок европейских чемпионов 13 раз. Челси добрался до этой стадии впервые с 2014 года.

Команды встречались трижды за свою историю и каждый раз разыгрывали титул. Впервые судьба свела клубы в финале Кубка кубков 1971 года в Афинах.

Первый матч на стадионе "Георгиос Караискакис" завершился со счетом 1:1. Через два дня на этом же стадионе состоялся второй поединок, в котором "Челси" победил 2:1.

Предыдущая встреча Челси и Реала состоялась в 1998 году в матче за Суперкубок УЕФА на стадионе "Луи II" в Монако. Обладатель Кубка кубков Челси одержал минимальную победу.

После непродолжительной разведки Челси имел все основания выходить вперед на 10 минуте игры. Мейсон Маунт протащил мяч на левом фланге и нанес дальний удар.

Мяч после рикошета от игрока Реала оказался у Пулишича, который в пределах штрафной сбросил головой на Вернера. Тимо пробивал почти с вратарской, но умудрился попасть в Тибо Куртуа!

Но уже через 4 минуты "синие" все-таки были впереди. Рюдигер забросил мяч за спины игрокам Челси. Передачу получил Пулишич, избежавший офсайда, обыгравший защитников и вратаря, и пробивший точно в створ ворот!

Видео гола Пулишича

Создавалось впечатление, что Реал, перейдя на игру в 3 защитников, чувствовал себя не в своей тарелке. "Сливочным" не удавалось провести акцентированную атаку благодаря комбинациям, поэтому на помощь пришли дальние удары. Один из таких на 23 минуте нанес Бензема. Карим пробил из-за пределов штрафной и попал в стойку!

Несмотря на доминирование Челси хозяевам поля удалось сравнять счет после стандарта. Каземиро высоко выпрыгнул в штрафной после навеса и сбросил на Милитао. Тот отправил мяч на Бензема, который принял его и мощно пробил. Мэнди не имел шансов отбить мяч – 1:1!

Видео гола Бензема

Во втором тайме Челси продолжил играть первым номером: Реал сознательно отдал мяч лондонцам, которые в позиционной атаке не столь сильны, как в контратаках. Вместе с тем, мадридский клуб не ставил серьезные задачи перед обороной гостей. Поэтому игра выглядела слишком спокойной.

Весь второй тайм команды молчали впереди, пока Челси на 79 минуте не заработал штрафной удар с перспективной позиции. Стандартное положение выполнил Зиеш. Хаким пытался попасть в девятку, но пробил ближе к центру. Куртуа спокойно забрал мяч в руки.

Реал активизировался только в конце поединка. В частности, на 88 минуте свой момент нашел Варан – пробил головой из пределов штрафной. Мяч рикошетом от Чилвела едва не залетел в угол ворот Мэнди.

В итоге поединок завершился ничьей!