Реал – Челси 1:1
Голи: Бензема, 29 – Пулишич, 14
Кстати ПСЖ или Манчестер Сити: кто выиграет битву за финал Лиги чемпионов – прогноз
Предыстория
- Реал и Челси встретились впервые за 23 года! Для Реала это первый полуфинал Лиги чемпионов с 2018 года, когда мадридцы выиграли Кубок европейских чемпионов 13 раз. Челси добрался до этой стадии впервые с 2014 года.
- Команды встречались трижды за свою историю и каждый раз разыгрывали титул. Впервые судьба свела клубы в финале Кубка кубков 1971 года в Афинах.
- Первый матч на стадионе "Георгиос Караискакис" завершился со счетом 1:1. Через два дня на этом же стадионе состоялся второй поединок, в котором "Челси" победил 2:1.
- Предыдущая встреча Челси и Реала состоялась в 1998 году в матче за Суперкубок УЕФА на стадионе "Луи II" в Монако. Обладатель Кубка кубков Челси одержал минимальную победу.
После непродолжительной разведки Челси имел все основания выходить вперед на 10 минуте игры. Мейсон Маунт протащил мяч на левом фланге и нанес дальний удар.
Мяч после рикошета от игрока Реала оказался у Пулишича, который в пределах штрафной сбросил головой на Вернера. Тимо пробивал почти с вратарской, но умудрился попасть в Тибо Куртуа!
Видео гола Пулишича
Создавалось впечатление, что Реал, перейдя на игру в 3 защитников, чувствовал себя не в своей тарелке. "Сливочным" не удавалось провести акцентированную атаку благодаря комбинациям, поэтому на помощь пришли дальние удары. Один из таких на 23 минуте нанес Бензема. Карим пробил из-за пределов штрафной и попал в стойку!
Видео гола Бензема
Во втором тайме Челси продолжил играть первым номером: Реал сознательно отдал мяч лондонцам, которые в позиционной атаке не столь сильны, как в контратаках. Вместе с тем, мадридский клуб не ставил серьезные задачи перед обороной гостей. Поэтому игра выглядела слишком спокойной.
Весь второй тайм команды молчали впереди, пока Челси на 79 минуте не заработал штрафной удар с перспективной позиции. Стандартное положение выполнил Зиеш. Хаким пытался попасть в девятку, но пробил ближе к центру. Куртуа спокойно забрал мяч в руки.
Реал активизировался только в конце поединка. В частности, на 88 минуте свой момент нашел Варан – пробил головой из пределов штрафной. Мяч рикошетом от Чилвела едва не залетел в угол ворот Мэнди.
В итоге поединок завершился ничьей!
- Ответный матч состоится уже 5 мая. В параллельном полуфинале встретятся ПСЖ с Манчестер Сити.