Гол Малиновского помог Аталанте сыграть вничью с Ромой

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский забил гол в матче 32-го тура Серии А с Ромой. Матч закончился голевой ничьей.

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На 26-й минуте Малиновский с Сапатой обменялись ролями в ходе атаки. Гозенс получил мяч от колумбийца и прострелил в район вратарской. Малиновский четко подставил ногу перед створом и открыл счет во встрече.

Это 15-й гол украинца в 80 матчах за итальянский клуб, также за это время он сделал 15 ассистов. В текущем сезоне чемпионата Италии футболист забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 30 встречах.

Свитолина победила в 1/8 финала в Штутгарте

Элина Свитолина 22 апреля в 1/8 финала в Штутгарте (Германия) сыграла против немецкой теннисистки Анджелик Кербер. Первая ракетка Украины одолела соперницу и вышла в четвертьфинал – 7:6, 6:3.

В 1/4 финала Свитолина встретится с чешкой Петрой Квитовой, которая занимает в рейтинге WTA высокое 10 место. Жаркий поединок состоится 23 апреля.

Шаран покинет Александрию после вылета из Кубка Украины

Александрия 21 апреля по пенальти уступила Заре в полуфинале Кубка Украины. После матча Владимир Шаран заявил, что этот сезон стал последним во главе Александрии.

Александрии не удалось выполнить задание и пробиться в еврокубки. Команда из одноименного города в Чемпионате идет на 7 месте, в ее активе за 4 тура до завершения сезона УПЛ – 26 очков.

Поэтому контракты футболистов, у которых завершаются соглашения, скорее всего пролонгированы не будут. Летом 2021 года срок соглашений завершается сразу у нескольких лидеров команды:

Юрия Панькива

Павла Пашаева

Дмитрия Гречишкина

Артема Гордиенко

Евгения Банады

Валерия Лучкевича

Артема Ситала

Шевченко вызовет ряд новичков в сборную Украины

Сборная Украины по футболу с 15 по 22 мая должна провести сборы в Харькове в рамках завершающей подготовки к Евро-2020. Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко планирует вызвать в сборную нескольких новичков.

Скорее всего, в состав команды будет вызван полузащитник Зари Владислав Кочергин. Компанию Кочергину могут составить Владислав Кулач из Ворсклы и Андрей Тотовицкий из Десны.

Сразу же после окончания европейских чемпионатов к сборной должны присоединиться легионеры. Среди них Игорь Харатин, Александр Зубков, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины должна провести 3 контрольных поединка: