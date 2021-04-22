Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Украинка в двух сетах одолела 26-ю ракетку мира.

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Элина Свитолина (Украина) – Анджелик Кербер (Германия) 2:0 (7:6, 6:3)

Обе теннисистки показали одинаковый уровень игры на корте в первом сете, поэтому судьба партии решалась только на тай-брейке. Сильнее оказалась украинка 7:4. Свитолина и Кербер в первой части игры отдали друг другу по два гейма на своих подачах.

Девушки исполнили по две двойных ошибки, по одному разу подали навылет. У Элины был лучший показатель выигранных очков на первой подаче – 71% против 61% в Анджелик.

Во второй партии игра Элины была на голову выше, что подтвердили и цифры на табло 4:1. Немке удалось несколько сократить счет до 4:2, но этого было мало для победы. 26-летняя украинская теннисистка без проблем довела сет до победы во встрече – 6:3.

Во второй партии Свитолина продемонстрировала идеальную игру на собственных подачах, но не отдала ни одного гейма на ней. Украинке удалось одержать победу и благодаря проблемам в игре немки. Кербер за матч сделала 5 двойных ошибок. Зато у Элины только две. А вот выигранных брейков больше у представительницы Германии – 5 против 1 у украинки.

Элина Свитолина получила в стартовом для себя матче в немецком Штутгарте. Украинке удалось преодолеть неуступчивую соперницу, которая выступала на родной земле.

В 1/4 финала Свитолина встретится против чешки Петры Квитовой, которая занимает в рейтинге WTA высокое 10 место. Жаркий поединок состоится 23 апреля.