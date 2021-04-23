Гол Маліновського допоміг Аталанті зіграти внічию з Ромою

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський забив гол у матчі 32-го туру Серії А з Ромою. Матч закінчився гольовою нічиєю.

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На 26-й хвилині Маліновський з Сапатою обмінялися ролями в ході атаки. Гозенс отримав м'яч від колумбійця і прострілив в район воротарського. Маліновський чітко підставив ногу перед створом і відкрив рахунок у зустрічі.

Це 15-й гол українця у 80 матчах за італійський клуб, також за цей час він зробив 15 асистів. У поточному сезоні чемпіонату Італії футболіст забив 5 голів і віддав 8 результативних передач в 30 зустрічах.

Світоліна перемогла в 1/8 фіналу у Штутгарті

Еліна Світоліна 22 квітня в 1/8 фіналу у Штутгарті (Німеччина) зіграла проти німецької тенісистки Анджелік Кербер. Перша ракетка України здолала суперницю та вийшла у чвертьфінал – 7:6, 6:3.

В 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться проти чешки Петри Квітової, яка посідає у рейтингу WTA високе 10 місце. Спекотний поєдинок відбудеться 23 квітня.

Шаран покине Олександрію після вильоту з Кубка України

Олександрія 21 квітня по пенальті поступилась Зорі у півфіналі Кубка України. Після матчу Володимир Шаран заявив, що цей сезон став останнім на чолі Олександрії.

Олександрії не вдалося виконати завдання та пробитися в єврокубки. Команда з однойменного міста у чемпіонаті йде на 7 місці, у її активі за 4 тури до завершення сезону УПЛ є 26 очок.

Тому контракти футболістів, у яких завершуються угоди, швидше за все пролонговані не будуть. Влітку 2021 року термін угод завершується відразу у декількох лідерів команди.

Юрія Паньківа

Павла Пашаєва

Дмитра Гречишкіна

Артема Гордієнка

Євгенія Банади

Валерія Лучкевича

Артема Сітала

Шевченко викличе ряд новачків у збірну України

Збірна України з футболу з 15 до 22 травня має провести збори у Харкові у рамках завершальної підготовки до Євро-2020. Наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко планує викликати у збірну декількох новачків.

Швидше за все, до складу команди буде викликаний півзахисник Зорі Владислав Кочергін. Компанію Кочергіну можуть скласти Владислав Кулач з Ворскли та Андрій Тотовицький з Десни.

Відразу ж після закінчення європейських чемпіонатів до збірної мають приєднаються легіонери. Серед них Ігор Харатін, Олександр Зубков, Віктор Коваленко, Руслан Маліновський, Андрій Лунін, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Роман Яремчук, Роман Безус, Ігор Пластун.

У рамках підготовки до Євро-2020 збірна Україна має провести 3 контрольні поєдинки: