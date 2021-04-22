Кочергин и Тотовицкий в сборной Украины

Андрей Шевченко планирует пересмотреть около 30 футболистов украинской Премьер-лиги (УПЛ) на расширенном сборе команды.

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Скорее всего, в состав команды будет вызван полузащитник Зари Владислав Кочергин. Компанию Кочергину могут составить Владислав Кулач из Ворсклы и Андрей Тотовицкий из Десны.

Сегодня нам удалось узнать, что с большой долей вероятности среди вызванных окажутся лучший бомбардир сезона Владислав Кулач и самый результативный игрок чемпионата по системе "гол + пас" Андрей Тотовицкий,

– говорится в сообщении.

Заметим, что Тотовицкий пропускает последние матчи Десны из-за травмы. По информации "ТаТоТаке", футболист может вернуться в общую группу своего клуба в начале мая.

Вместе с тем, вызов в сборную Украины могут получить другие футболисты Зари и Александрии.

"Также очень вероятно ожидать в списке Владлена Юрченко, Егора Назарина и Владислава Кабаева из Зари. Кроме того, тренерским штабом рассматриваются кандидатуры футболистов Александрии – Юрия Панькива, Кирилла Ковальца, Валерия Лучкевича и Валерия Бондаренко", – сообщает "ТаТоТаке".

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Сразу же после окончания европейских чемпионатов к сборной должны присоединятся легионеры. Среди них Игорь Харатин, Александр Зубков, Виктор Коваленко, Руслан Малиновский, Андрей Лунин, Андрей Ярмоленко, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Роман Безус, Игорь Пластун.

В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины должна провести 3 контрольных поединка:

Украина – Бахрейн (23 мая)

Украина – Северная Ирландия (3 июня)

Украина – Кипр (7 апреля)

Первый матч на Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. Далее в календаре матчи с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).