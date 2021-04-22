В финале украинка проиграла представительнице Узбекистана Нигине Уктамовой раздельным решением судей. Бой проходил в категории до 54 килограмм.

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Эта награда стала единственной для Украины в женском боксе на текущем чемпионате.

Мужские соревнования

Что касается мужских финалов, то они состоятся в пятницу, 23 апреля. 4 представителя Украины смогли выйти в финал соревнований.

Это помогло нашей команде обновить собственный рекорд по количеству представителей в финале. Никогда раньше 4 украинца не выходили в финал чемпионата мира по боксу.

Предыдущий лучший результат молодежной сборной Украины по боксу был в 1998-м. Тогда в финале выступило 3 украинца. Последнюю победу на молодежном ЧМ принес Украине Александр Хижняк, это было в 2012 году.

Также на последнем молодежном чемпионате мира-2018 Украина завоевала 4 медали.