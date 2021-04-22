Рома – Аталанта 0:1 (матч продолжается)

Гол: Малиновский, 26

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На 26-й минуте Малиновский с Сапатой обменялись ролями в ходе атаки. Гозенс получил мяч от колумбийца и прострелил в район вратарской. Малиновский четко подставил ногу перед створом и открыл счет во встрече.

Видео гола Малиновского

Это 15-й гол хавбека в 80 матчах за итальянский клуб, также за это время он сделал 15 ассистов. В текущем сезоне чемпионата Италии футболист забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в 30 встречах.