Замена для Шарана

Владимир Шаран намекнул, что покинет команду по завершению этого сезона. Александрию ждут серьезные кадровые изменения.

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Будем думать, будем решать. Осталось мне 4 игры, так что будем работать до конца этого сезона, а как будем играть, покажет игра,

– заявил наставник.

Александрии не удалось выполнить задание и пробиться в еврокубки. Команда из одноименного города в чемпионате идет на 7 месте, в ее активе за 4 тура до завершения сезона УПЛ есть 26 очков.

Поэтому контракты футболистов, у которых завершаются сделки, скорее всего пролонгированы не будут. Летом 2021 года срок сделок завершается сразу у нескольких лидеров команды.

Юрия Панькива

Павла Пашаева

Дмитрия Гречишкина

Артема Гордиенко

Евгения Банады

Валерия Лучкевича

Артема Ситала

Также руководству команды нужно будет искать нового тренера. Главным кандидатом на пост наставника является Сергей Ковалец, который 17 февраля 2021 года неожиданно покинул одесский Черноморец.

Тренерская карьера Сергея Ковальца

52-летний специалист даже года не пробыл в клубе из Одессы. Ковалец возглавил "моряков" в середине мая 2020 года, подписав 3-летнее соглашение. Команда под его руководством сыграла 27 матчей.

У Ковальца немалый тренерский опыт, но ни один из клубов он не приводил к серьезным результатам. Его самое большое достижение было на мостике столичной Оболони, когда киевляне стали первой командой в мире, которая смогла выиграть у донецкого Шахтера на "Донбасс Арене" (0-1), это произошло в далеком 2011 году.

Есть в его карьере и работа в молодежной сборной Украины, которую возглавил в конце 2012 года, где отработал почти четыре года.