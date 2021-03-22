Словацкий специалист Юрай Санитра покинет женскую сборную Украины по биатлону. Тренер планирует работать только с мужской командой Украины.

В следующем сезоне 100% не буду работать, как это было в сезоне-2020/21

По словам словацкого тренера, в олимпийский сезон он планирует сосредоточиться на работе только с одной командой.

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Могу сказать так: на следующий сезон 100% не буду работать так, как это было в сезоне-2020/21. Надо подумать о том, не будет ли лучше работать с одной командой. Больше времени и концентрации на одну команду. Все покажет время, будут разговоры, надо сделать анализ, как надо обеспечить хорошую подготовку командам перед Олимпийскими играми,

– отметил Санитра.

Что интересно, после чемпионата Европы Санитра говорил, что готов тренировать обе украинские сборные.

Президент Федерации биатлона Украины (ФБУ) Владимир Брынзак рассказал, почему Санитра не планирует возглавлять женскую команду. По словам Бринзака, проблема в том, что украинские биатлонистки проводят подготовку в разных местах с личными тренерами.

"Думал, что ему не захочется тренировать женскую команду, потому что они готовятся, кто где. Не влиять на состояние подготовки Джими, Пидгрушной, Меркушино, а затем эту команду создавать и формировать на Олимпийских Играх – можно потерять это время, и мужчины из-за этого не будут так эффективно готовиться", – заявил Брынзак.

Глава ФБУ предполагает, что решение Санитры работать только с мужской командой может принести плоды в виде медалей на Олимпиаде-2022.

"Возможно, это и правильно, что он сосредоточится и все-таки у мужской команды на Олимпиаде появятся медали. А с женской командой мы справимся, найдем путь, чтобы подготовить ее к Олимпиаде", – отметил Брынзак.

Женская команда не получит нового тренера

Брынзак сообщил, что никакого нового тренера в женской сборной Украины не будет. Команду возглавит кто-то из специалистов, которые уже работают в команде, или они продолжат готовиться с личными тренерами.

"Нового точно никого не будет, потому что за год до Олимпиады брать нового тренера, который не знает специфику наших девушек – очень рискованно. Поэтому мы можем рассматривать только кандидатуры тех тренеров, которые уже работали в нашей команде, знают наших девушек, а они – их. Или же готовиться с личными тренерами по единому календарному плану. Будем думать, пообщаюсь в Буковеле с девушками, узнаю их мнение, и с тренерами пообщаюсь. Будем принимать решение", – резюмировал глава ФБУ.