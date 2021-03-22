Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе не сумел доиграть весь поединок между ПСЖ и Лионом. Футболист покинул поле хромая.

Серьезность травмы Мбаппе

Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе ПСЖ и уже на 15-й минуте открыл счет во встрече. Уже при счете 0:3 в пользу "парижан" французский нападающий оформил дубль.

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В середине второй 45-минут соперник грубо сыграл в подкате против звезды ПСЖ. Лишь после помощи медиков Мбаппе сумел вернуться в игру. Главный наставник гостей Почеттино решил приберечь лидера атаки и на 70-й минуте посадил Килиана на скамейку запасных. Покидал поле Мбаппе хромая на ногу.

Вместо него на поле вышел Неймар, который также недавно залечил травму. К слову, поединок Лион 0 ПСЖ завершился победой гостей 2:4.

Мбаппе благодаря дублю удалось установить уникальный рекорд. Форвард ПСЖ забил свой 100-й гол в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, который достиг этого показателя – в 22 года и 91 день.

Комментарий наставника ПСЖ

После матча тренер прокомментировал повреждения лидера: "Это был мера предостережения, он получил сильный удар. В первом тайме он подвернул лодыжку".

Не исключено, что Мбаппе не сможет помочь сборной Франции в мартовском матче против Украины, который состоится уже 24 марта. У француза есть только три дня на восстановление. Наставник Франции Дидье Дешам может тоже поберечь форварда, который проводит один из лучших своих сезонов.

С кем сыграет Франция

Франция – Украина (24 марта)

– Украина (24 марта) Казахстан – Франция (28 марта)

(28 марта) Босния и Герцеговина – Франция (31 марта)

В этом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ во всех турнирах 36 матчей, в которых наколотил 30 голов и отдал 9 ассистов.