Кто вышел в финал Кубка Украины

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Динамо разгромило сенсационный Агробизнес

Киевское Динамо вышло в финал Кубка Украины сезона-2020/2021. Киевляне 21 апреля в Тернополе разгромили Агробизнес в рамках 1/2 финала турнира.

Под конец первого тайма динамовец Богдан Леднев вывел киевлян вперед, а во втором тайме Артем Беседин и Виталий Буяльский закрепили победу Динамо. Матч завершился со счетом 0:3.

Заря по пенальти победила Александрию

Луганчане в матче с Александрией повели в счете еще на 20 минуте матча усилиями Владислава Кочергина. Но под конец матча арбитр поставил спорный пенальти в ворота луганчан, который реализовал Валерий Бондаренко.

В дополнительных таймах Заря смогла забить, но арбитр зафиксировал фол в атаке и не засчитал взятие ворот. Поэтому судьба матча решалась в серии пенальти, в которой луганчане были сильнее – 4:3.

В комнате с президентом Ингульца взорвалась граната

Вечером 20 апреля в офисе Александра Поворознюка, который является президентом футбольного клуба Ингулец, произошел взрыв гранаты. К тому времени в помещении находилось три человека, один из них погиб.

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"Не могу понять, как это произошло. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь, говоришь просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытаскивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил", – рассказал Поворознюк.

Президент Ингульца не пострадал в результате взрыва. Он убеждает, что с ним все нормально. И что его не госпитализировали после этого.

Что говорят в полиции: есть погибший

Правоохранители рассказали детали этого происшествия. По их данным, взрыв произошел в помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредприятиям (Александр Поворознюк занимается агробизнесом). Вызов они получили в 18: 20.

Также отмечается, что конфликта между мужчинами не было. Поэтому "в результате неосторожного обращения прогремел взрыв предмета, внешне похожего на гранату".

В результате взрыва один мужчина получил тяжелые травмы, другой – осколочные ранения. 58-летний мужчина был срочно доставлен в лечебное учреждение. 21 апреля от полученных травм он умер.

Суперлига объявила о приостановке турнира

Футбольная Суперлига, которая была создана 12 клубами официально вечером 18 апреля, вечером 20 апреля заявила о приостановке своей деятельности.

Первым, кто решил покинуть Суперлигу, стал Челси. Однако "аристократы" последними из английских клубов объявили об этом официально. До этого это сделали в Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал и Тоттенхэме. Руководство "канониров" выступило с обращением к болельщикам, в котором попросило прощения за эту ситуацию.

Британские СМИ пишут, что причиной для выхода английских клубов стало давление на них со стороны руководства местных футбольных властей. Там им пригрозили дисквалификацией на всех национальных турнирах.

Впоследствии об отказе объявили и Атлетико, Интер и Милан. Поэтому пока остались Реал, Ювентус и Барселона.