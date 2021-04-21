Первым сообщение о взрыве в кабинете Александра Поворознюка написали в фейсбук-игре под названием "СМИ нашего общества". Впоследствии сам Поворознюк подтвердил эту информацию в комментарии Tribuna.com.

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Уже после этого Поворознюк рассказал детали этой ситуации в комментарии телеканалу "Футбол 1/2/3". По его словам, гранату подорвал один из мужчин, который в это время был в кабинете.

"Не могу понять, как это произошло. Одно только скажу: не знаю, как я выжил. Просто не знаю. Когда ты сидишь говоришь, просто ни о чем, улыбаемся все – и тут чудак вытягивает гранату, бросает на стол. Не понимаю вообще, как я выжил", – рассказал Поворознюк.

Он пока ни с чем не связывает всю эту ситуацию.

В каком состоянии находится Поворознюк

Президент Ингульца не пострадал в результате взрыва. Он утверждает, что с ним все нормально. И что его не госпитализировали после этого.

Что говорят в полиции: есть погибший

Правоохранители рассказали детали этого происшествия. По их данным, взрыв произошел в помещении офиса, который принадлежит двум сельхозпредпринимателям (Александр Поворознюк занимается агробизнесом). Вызов они получили в 18:20.

Также отмечается, что конфликта между мужчинами не было. Поэтому взрыв произошел "в результате неосторожного обращения с предметом, внешне похожим на гранату".

В результате взрыва один человек получил тяжелые травмы, другой – осколочные ранения. 58-летний мужчина был срочно доставлен в лечебное учреждение. 21 апреля от полученных травм он скончался.