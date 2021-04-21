По информации местной журналистки Оксаны Лищенюк, все пострадавшие госпитализированы.
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Поворознюк не пострадал
Александр Поворознюк остался невредим, однако пострадал его партнер по бизнесу, который получил ранение в руку.
Встреча, на которой произошел взрыв, не была связана с футболом. Также известно, что взрыв произошел не в офисе футбольного клуба Ингулец.
Информацию о взрыве подтвердил сам Поворознюк.
"Не знаю, покушение или это, но бомба взорвалась в комнате, где мы были втроем", – сказал Александр Григорьевич в комментарии Tribuna.com, при этом не уточнив, в каком он состоянии и кто еще пострадал.