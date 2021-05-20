Львовские, галицкие и любительские Карпаты могут стать одним клубом

Украинский футбол ожидает грандиозное воссоединение. Карпаты Олега Смалийчука планируют объединиться с Карпатами Галич и любительскими Карпатами.

Смотрите также Украинские борцы завоевали 2 медали на чемпионате Европы U-23, Арушанян – чемпион: видео

Уже существует конкретная договоренность и рассматриваются два варианта объединения:

Если Карпаты-Галич выйдут в Первую лигу, то они будут объединены с любительскими Карпатами, которыми занимается бизнесмен Владимир Щур. Если же Карпаты-Галич не смогут попасть в Первую лигу, то все три клуба будут слиты в один.

Все три клуба объединятся под эмблемой старых Карпат, которые недавно выступали в УПЛ.

Украинец Романчук завоевал "золото" на чемпионате Европы

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

На дистанции 1500 метров вольным стилем украинец показал лучшее время в финальной части соревнований. Михаил преодолел дистанцию за 14:39.89. Второй итальянец Грегорио Палтеньери проиграл Романчуку 3 секунды (14:42.91).

Президент WBO анонсировал бой Усик – Джошуа

Александр Усик неожиданно уже в следующем бою может стать чемпионом мира в тяжелом весе. Украинец имеет шанс встретиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Усик сразится с Джошуа?

До недавнего времени Усик поставил на паузу поиски соперника в ожидании объявления боя между Тайсоном Фьюри и Джошуа.

Фьюри 16 мая наконец объявил о бое с Джошуа. Боксеры должны встретиться 14 августа в Саудовской Аравии. Бойцы могут заработать примерно от 75 до 100 миллионов долларов.

Но неожиданно на пути поединка за звание абсолютного чемпиона стал Деонтей Уайлдер. Американец выиграл суд и Фьюри обязали дать реванш.

Сообщается, что для поединка Фьюри – Уайлдер даже зарезервирована арена в Лас-Вегасе. У британца есть время провести бой до 15 сентября.

Таким образом, Фьюри придется отложить бой с Джошуа. Зато британец может встретиться с Усиком, который является официальным претендентом на титул WBO.

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал, что возобновил переговоры с Эдди Хирном, который представляет Джошуа. Красюк проявляет желание провести бой в Киеве, однако заверил, что Усик готов сразиться с Джошуа в любом месте.

Известный инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что для боя Усик – Джошуа есть две даты – 21 и 28 августа.

Донбасс узнал соперников в хоккейной Лиге чемпионов

Действующий чемпион Украины Донбасс узнал своих соперников по групповому этапу хоккейной Лиги чемпионов – в швейцарском Цюрихе состоялась церемония жеребьевки.

Команды были распределены по корзинам с 1 по 5 в соответствии с рейтингом CHL. Украинская команда в группе G сыграет против Рунгстеда (Дания), Руана (Франция) и Клагенфурта (Австрия).