Первые медали на чемпионате Европы

В весовой категории 65 килограммов Украинская сборная получила дебютное "золото" соревнований. Чемпионом Европы стал Эрик Арушанян.

Напомним Украинские борцы завоевали три медали в Болгарии, Белинская – чемпионка турнира

Борец в драматическом финале одолел россиянина Абдулмажида Кудиева 13:10. Свой путь к победе украинец начал в квалификации Чемпионата Европы, где уже в первом поединке праздновал успех над представителем Косово. Борцы из Турции, Армении и Франции не принесли значительных проблем нашему спортсмену.

Эрик Арушанян – Абдулмажид Кудиев: видеообзор схватки

Вторую награду в нашу копилку принес Валентин Бабий в весе 79 килограммов. В бронзовом финале украинец встретился с итальянцем Сальваторе Диана. Наш спортсмен одержал уверенную победу 11:1. Бабий – бронзовый призер Европы.

Валентин Бабий – Сальваторе Диана: видеообзор бронзовой схватки

Еще несколько украинцев боролись за медали. Камиль Керимов в схватке за "бронзу" проиграл представителю Грузии (5:3). Денис Бороган обидно упустил из рук бронзовую награду в поединке с армянином (3:2). Артем Кривенко вышел в бронзовый финал, где поборется за награду с турецким борцом.

В среду, 19 мая, свои выступления начнут девушки. В первый для них соревновательный день Украину представят сразу 5 борчих – Лиля Маланчук (50 кг), Кристина-Зоряна Демко (55 килограммов), Соломия Винник (59 килограммов), Оксана Чудик (68 килограммов) и Романна Волчанка (76 килограммов).

Расписание выступлений украинок